Trabzon'da bir mahalle heyelan nedeniyle uyuyamıyor

Trabzon'da bir mahallede 1 yıldır devam eden heyelanlar bölge halkını tehdit ediyor. Tarım arazilerinde ve evlerde çatlaklar oluşması nedeniyle bazı evler için tahliye kararı verildi. Bölge halkı ise gidecek yerleri olmadıklarını belirtiyor.

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DHA 02.04.2020 - 10:41

Trabzon , Akçabat'ta bir mahalle heyelan riski ile yaşıyor.

Derecik Mahallesi Uğurlu mevkisinde, arazilerde meydana gelen heyelanlar, 1 yıldır aralıklarla sürüyor.

Zaman içerisinde heyelanlar nedeniyle evler, yollar ve tarım arazilerinde derin çatlaklar oluştu. Evlerin içlerinde duvar ve zeminlerde açılmalar oluştu.

Son günlerde yağan yağmurların da etkisiyle arazilerde kaymalar meydana gelince bazı evler için tahliye kararı verildi.

Uzman ekiplerin yaptığı teknik incelemede, yeraltı sularından kaynaklı heyelan riski olduğu belirlenen mahalledeki evlerinde endişe içinde yaşayanlar, önlem alınmasını istiyor.

'DUVARLARDAN ÇATLAMA SESLERİ GELİYOR' Evi için tahliye kararı verilenler biri olan Hakkı Yılmaz, “Arazilerimizde ve evlerimizde çatlaklar oluştu. Mevsimsel değişiklikten dolayı olduğunu düşündük. Sonra çatlaklar iyice açıldı ve yarıkları meydana getirdi. İnceleme yapan yetkililer, evlerimizi boşaltmamız gerektiğini söyledi. Gidecek başka yerimiz yok. Geceleri evlerimizde duvarlardan çatlama seslerini duyuyoruz. Evimize korkudan evlatlarımız bile gelmiyor” diye konuştu.

‘EVİMİN İÇİNDEN YARIKLAR GEÇİYOR’ Geceleri duvarlardan gelen çatlama sesleri yüzünden uyuyamadıklarını anlatan Fadime Yılmaz da "Uykular bize haram oldu. Önce çatlak sesleri ile başladı sonra da o çatlaklar yarıklara dönüştü. Evimin içinden kocaman yarıklar geçiyor. Bazı yerlerini kartonlarla bazı yerlerini muşambalarla kapatmaya çalışıyorum ki içeri yağmur, soğuk girmesin. Çatlak sesleri uyumamıza müsaade etmiyor. Evlerimizde nöbetleşe uyuyoruz. Torunlarım ve çocuklarım korkudan bize gelmiyor. Kapıda oturup, eve bakıp, ağlıyorlar. Gidecek yerimiz olmadığı için belki de canımızdan olacağız" dedi.

‘GİDECEK YERİMİZ YOK’ Korkudan evlere zor girdiklerini belirten Yeter Yılmaz ise “Evlatlarımız ve torunlarımız buraya gelmeye korkuyorlar. Sürekli çatlama sesleri evlerimizde duyuyoruz. Her gün yeni çatlaklar oluşuyor. Elimizde çimento, alçı çatlakları kapatmaya çalışıyoruz. Sinir ilacı içip uyumaya çalışıyorum. Her uyandığımda hemen etrafıma bakıyorum. Acaba başıma çöktü mü ev, diye. Öyle öyle sabahlıyorum. Sonra da kendimi dışarı atıyorum. Dışarıda akşam edip yine mecbur eve giriyorum. Gidecek yerimiz yok. Herkesin evi kendine cennet. Allah sonumuzu hayretsin" diye konuştu.

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