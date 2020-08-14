Trabzon'da heyelan can aldı

Sefaköy Mahallesi'nde 3, Yemişalan'da 3, Sugeldi Mahallesi'nde 1 vatandaşın mahsur kaldığını ifade eden Ustaoğlu, AFAD, UMKE ve diğer ekiplerin çalışmalarıyla bu vatandaşların bulundukları yerden kurtarıldığını söyledi.

Ustaoğlu, şu an için ulaşılamayan vatandaş kalmadığını kaydederek, "Ancak yeni gelen bir habere göre, Sugeldi Mahallesi'nde aracıyla seyir halindeyken heyelana kapılan bir vatandaşımız vefat etti." dedi.