Trabzon'da heyelan can aldı

Trabzon'un Of ilçesinde şiddetli yağış sonucu meydana gelen heyelanda bir kişi hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı 14.08.2020 - 20:17

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Vali İsmail Ustaoğlu, Of'ta bugün etkili olan şiddetli yağış nedeniyle çeşitli noktalarda heyelanlar meydana geldiğini, bazı mahalle yollarının kapandığını belirtti.
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Sefaköy Mahallesi'nde 3, Yemişalan'da 3, Sugeldi Mahallesi'nde 1 vatandaşın mahsur kaldığını ifade eden Ustaoğlu, AFAD, UMKE ve diğer ekiplerin çalışmalarıyla bu vatandaşların bulundukları yerden kurtarıldığını söyledi.
Trabzon'da heyelan can aldı - 3
Ustaoğlu, şu an için ulaşılamayan vatandaş kalmadığını kaydederek, "Ancak yeni gelen bir habere göre, Sugeldi Mahallesi'nde aracıyla seyir halindeyken heyelana kapılan bir vatandaşımız vefat etti." dedi.
Trabzon'da heyelan can aldı - 4
Ustaoğlu, bölgede yol açma çalışmalarının devam ettiğini aktardı.
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Öte yandan, şiddetli yağış nedeniyle ilçede çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.
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AFAD, 112 Acil Servis, Sürmene Arama Kurtarma, Karayolları, Büyükşehir ve ilçe belediyesi ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.
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Trabzon'da heyelan can aldı - 8
Trabzon'da heyelan can aldı - 9
Trabzon'da heyelan can aldı - 10
Trabzon'da heyelan can aldı - 11
Trabzon'da heyelan can aldı - 12
Trabzon'da heyelan can aldı - 13

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