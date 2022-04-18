Trabzon'da karlar eridi: Dağlardan çamur aktı

"MAHALLEDE SU, ELEKTRİK YOK"

Yaşanan çamur afeti ile ilgili açıklama yapan Oylum mahalle muhtarı Niyazi Akyasan, çamura bulanan bölgeden sabah namazı sırasında Rafet Akyasan’ın kendisini telefonla aradığını belirterek "‘Heyalan bizi alıyor’ dedi evleri. ‘Acilen çoluk çocuk dışarı attık, hayvanları tahliye etmeye başladık’ dedi. İnsan ve hayvanlar şuanda kurtarılmış durumda. Yıkılan okulun lojmanı var. Yıkılan 3 tane evimiz var. Bazı yerlerde ufak tefek heyelanlar oldu. Onlarda şebeke borularını patlattı. Mahallemizde su yok. Elektrik yok. Daha önce böyle bir şey yaşamadık” dedi.