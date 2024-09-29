Trabzon'da kiliseler definecilerin hedefi oldu: "Evimin altını bile kazımışlar"

Trabzon'un Sürmene ilçesine bağlı Dirlik Mahallesi ve çevresinde bulunan birçok tarihi kilise definecilerin hedefi oldu. Dirlik Mahallesi'ndeki camide de define arandığını söyleyen imam Aydın Kızıltaş önlem alınmasını istiyor.

Trabzon'da kiliseler definecilerin hedefi oldu: "Evimin altını bile kazımışlar" - 1

Trabzon'da defineciler, kiliseleri hedef aldı.

Definecilerin, bölgedeki Üstündal Kilisesi'nin yanı sıra mübadele döneminde (Cida Kilisesi) camiye çevrilen Dirlik Mahallesi Camii ile camiye yaklaşık 500 metre mesafede bulunan harabe kilisede kazı yaparak define aradıkları belirtildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Trabzon'da kiliseler definecilerin hedefi oldu: "Evimin altını bile kazımışlar" - 2

DEFİNECİLERİN HIŞMINA UĞRADI

Zaman içinde çalı, ot ve ağaçlarla kaplanan Üstündal Kilisesi'nin 19. yüzyılın sonlarına doğru yapıldığı tahmin edilirken, kilisenin bugünkü hali adeta harabeyi andırıyor.

Kilise zaman zaman definecilerin hışmına uğrarken Dirlik Mahallesi Cami İmamı Aydın Kızıltaş, definecilerin caminin etrafında dahi kazı yaptıklarını kaydetti.

Trabzon'da kiliseler definecilerin hedefi oldu: "Evimin altını bile kazımışlar" - 3

Definecilerin gündüzleri bölgeyi ziyaret ettiğini, geceleri ise kazı yaptığını kaydeden Kızıltaş, “Yan tarafımızda bir tane var onu defineciler perişan etmişler. Karakanzi'de de bir tane var onu da defineciler perişan etmişler.

Trabzon'da kiliseler definecilerin hedefi oldu: "Evimin altını bile kazımışlar" - 4

Defineciler burada hiç durmuyor. Gündüzleri burayı ziyaret ediyorlar akşamları geç saatlerde gelerek arkadaki taşları oymuşlar.

2019 yılında geceleyin saat 03 sıralarında geldiler taşları oydular. Gece seslerini duydum kalkıp baktığımda kaçtılar. Durmuyorlar gündüz gelip ziyaret ediyorlar, geceleyin taşları oyuyorlar. Şu ana kadar bir şey bulan olmadı ama bulmaya çalışıyorlar.” dedi.

Trabzon'da kiliseler definecilerin hedefi oldu: "Evimin altını bile kazımışlar" - 5

"EVİMİN ALTINI BİLE KAZIMIŞLAR"

Çevre sakinlerinden Remzi Çakır da definecilerin evinin altını bile kazıdıklarını kaydederek "Harabe şeklinde olan kilise eskiden ruhban okulu imiş. Ruhban okulunun papazı da karşıdaki evin sahibi imiş. Buradan Rumlar gidince yeri de tapulu olarak başka kişilere kaldı. Dolayısıyla bakımı olmadı harabe şeklinde. Bakım olursa turizme kazandırılabilir.

Defineciler köye geliyorlar burayı da kazımışlar. Evimizin altını bile kazmışlar. Buralarda bayağı defineci var." diye konuştu.

Trabzon'da kiliseler definecilerin hedefi oldu: "Evimin altını bile kazımışlar" - 6
Trabzon'da kiliseler definecilerin hedefi oldu: "Evimin altını bile kazımışlar" - 7
Trabzon'da kiliseler definecilerin hedefi oldu: "Evimin altını bile kazımışlar" - 8
Trabzon'da kiliseler definecilerin hedefi oldu: "Evimin altını bile kazımışlar" - 9
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