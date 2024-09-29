Trabzon'da kiliseler definecilerin hedefi oldu: "Evimin altını bile kazımışlar"

"EVİMİN ALTINI BİLE KAZIMIŞLAR"

Çevre sakinlerinden Remzi Çakır da definecilerin evinin altını bile kazıdıklarını kaydederek "Harabe şeklinde olan kilise eskiden ruhban okulu imiş. Ruhban okulunun papazı da karşıdaki evin sahibi imiş. Buradan Rumlar gidince yeri de tapulu olarak başka kişilere kaldı. Dolayısıyla bakımı olmadı harabe şeklinde. Bakım olursa turizme kazandırılabilir.

Defineciler köye geliyorlar burayı da kazımışlar. Evimizin altını bile kazmışlar. Buralarda bayağı defineci var." diye konuştu.