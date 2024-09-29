Trabzon'da kiliseler definecilerin hedefi oldu: "Evimin altını bile kazımışlar"
Trabzon'un Sürmene ilçesine bağlı Dirlik Mahallesi ve çevresinde bulunan birçok tarihi kilise definecilerin hedefi oldu. Dirlik Mahallesi'ndeki camide de define arandığını söyleyen imam Aydın Kızıltaş önlem alınmasını istiyor.
Trabzon'da defineciler, kiliseleri hedef aldı.
Definecilerin, bölgedeki Üstündal Kilisesi'nin yanı sıra mübadele döneminde (Cida Kilisesi) camiye çevrilen Dirlik Mahallesi Camii ile camiye yaklaşık 500 metre mesafede bulunan harabe kilisede kazı yaparak define aradıkları belirtildi.