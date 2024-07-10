Trabzon'da korku dolu anlar: "İnsan sapanı"nın halatı koptu, Semanur havada asılı kaldı

Trabzon'da ünlü turizm merkezi Uzungöl'de Semanur Şahin, deneyimlemek istediği "insan sapanı" diye adlandırılan "bungy catapult"ın esneyebilen halatlardan birinin kopması sonucu ayağından hafif yaralanıp havada asılı kaldı.

Trabzon'da korku dolu anlar: "İnsan sapanı"nın halatı koptu, Semanur havada asılı kaldı - 1

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl’ü ziyaret eden Semanur Şahin, arkadaşlarıyla adrenalin yaşamak için "insan sapanı" diye adlandırılan "bungy catapult"u deneyimlemek istedi. Esneyebilen halatlı mekanizmaya bağlanan Şahin, yerden metrelerce havaya fırlatıldı.

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Trabzon'da korku dolu anlar: "İnsan sapanı"nın halatı koptu, Semanur havada asılı kaldı - 2

Bu sırada halatlardan birinin kopması sonucu ayağından hafif yaralanan Semanur Şahin, havada asılı kalırken, görevlilerin müdahalesiyle bulunduğu halattan kurtarıldı.

Trabzon'da korku dolu anlar: "İnsan sapanı"nın halatı koptu, Semanur havada asılı kaldı - 3

Halatın kopma anı ve sonrasında yaşananlar da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Trabzon'da korku dolu anlar: "İnsan sapanı"nın halatı koptu, Semanur havada asılı kaldı - 4

Görüntüde, metrelerce yükseğe çıkan Şahin’in halat kopmasıyla çığlık atarak, hızla düştüğü ve arkadaşların kendisine doğru koştuğu anlar yer alırken, çevredeki görevlinin ise "Abla" diyerek seslendiği duyuldu.

Trabzon'da korku dolu anlar: "İnsan sapanı"nın halatı koptu, Semanur havada asılı kaldı - 5

"ÖLÜME BU KADAR YAKLAŞACAĞIMI BİLMİYORDUM"

Semanur Şahin korku dolu anlar yaşadığı görüntüyü sosyal medya hesabından “Mesela ben, ihmaller sonucu ölüme bu kadar yaklaşacağımı bilmiyordum. Bu videoyu izlemek en zor bana geliyor ama insanların benim yaşadığım o korkuyu yaşamasını istemiyorum. Bilmeden tam anlamıyla güven vermeyen bir yerde denemelerini istemiyorum. Çünkü bu korku yaşanılacak bir korku değil.” notuyla paylaştı.

Trabzon'da korku dolu anlar: "İnsan sapanı"nın halatı koptu, Semanur havada asılı kaldı - 6

MÜHÜRLENDİ

Çaykara Belediyesi, "insan sapanı"nı 9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğin 6. maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle mühürleyerek kullanıma kapattı.

Trabzon'da korku dolu anlar: "İnsan sapanı"nın halatı koptu, Semanur havada asılı kaldı - 7
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