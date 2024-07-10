Trabzon'da korku dolu anlar: "İnsan sapanı"nın halatı koptu, Semanur havada asılı kaldı
Trabzon'da ünlü turizm merkezi Uzungöl'de Semanur Şahin, deneyimlemek istediği "insan sapanı" diye adlandırılan "bungy catapult"ın esneyebilen halatlardan birinin kopması sonucu ayağından hafif yaralanıp havada asılı kaldı.
Trabzon'un Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl’ü ziyaret eden Semanur Şahin, arkadaşlarıyla adrenalin yaşamak için "insan sapanı" diye adlandırılan "bungy catapult"u deneyimlemek istedi. Esneyebilen halatlı mekanizmaya bağlanan Şahin, yerden metrelerce havaya fırlatıldı.