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Trabzon'da lastiği patlayan araç tur otobüsüne çarptı

Anadolu Ajansı

Trabzon'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

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    Trabzon'un Akçaabat ilçesi Akçakale Mahallesi mevkisinde, Trabzon'dan Giresun istikametine giden otomobil, lastiğinin patlaması sonucu yolun karşı şeridine geçti.

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    Otomobil ile bu şeritte seyir halindeki tur otobüsü çarpıştı.

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    Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan otobüs, önce yol kenarındaki otobüs durağına, ardından park halindeki yabancı plakalı otomobil ile bir iş yerine çarparak durabildi.

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    Otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, otobüste bulunan yolcular ise yaralandı.

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    Yaralılar, ambulanslarla il genelindeki hastanelere kaldırıldı.

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