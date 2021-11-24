Trabzon'da pistten çıkan uçak, 'pide salonu'na dönüştürülecek

'UÇAK GÖRÜNÜMÜNE GETİREBİLDİK'

Girişimci Abdulkadir Bektaş, sürecin çok meşakkatli ilerlediğini belirterek, “Temel Şükrü Yılmaz ve Zafer Celap arkadaşlarımla 3 girişimciyiz. Projeye başladığımızda uçak tamamen hurda haldeydi. Uçak gibi görünmüyordu bile. Biz uçağı atıl bir şekilde bırakılan alandan aldık buraya özel bir ekiple taşıdık. Çok meşakkatli bir süreç oldu. Şimdi idari binamızın da yerini açtık. Fırınlarımız ve yönetim ofisimiz uçak dışında olacak. Yolumuz uzun ve zor ama yaz aylarının ortalarına doğru Allah nasip ederse projeyi tamamlamayı planlıyoruz” dedi.