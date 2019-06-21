Trabzon'da sağanak etkili oldu, yollar göle döndü
İHA
Trabzon'da etkili olan sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirdi, bazı ev ve işyerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı.
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1Trabzon'da gece yarısı etkisini artıran sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.
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2Kent merkezinde mahallelerde cadde ve sokaklar göle döndü, bazı evlerin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşımda aksamalar yaşanırken, bazı araçlar da yolda kaldı.
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3Belediye ekipleri cadde ve sokaklarda tıkanan rögarları açmak için çalışma gerçekleştirdi. Kentte bir süre elektrik kesintisi yaşandı.
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4Bu arada yağışların yarın akşam saatlerine kadar süreceği bilgisi üzerine belediye hoparlörlerinden yapılan anonslarla vatandaşlar sel, heyelan ve su baskınlarına karşı uyarılarak dikkatli olmaları istendi.
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