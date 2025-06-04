Trabzon'da sel gitti, çamur kaldı: Kayıp kişi aranıyor
Trabzon'daki yağış; su baskınlarına, sele, taşkına kaya düşmesi ve heyelanlara neden oldu. Selin izleri silinmeye çalışırken kayıp olarak aranan Hüseyin Aydın’ı arama çalışmaları da sürüyor.
Trabzon'da dün etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde bir saatte metrekareye düşen 63 kilogram yağış nedeniyle cadde ve sokaklar, suyla doldu.
Bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Şiddetli sağanak nedeniyle Toklu Mahallesi'nden geçen Devlet Sahil Yolu sel sularıyla dolarak ulaşıma kapandı, park halindeki araçlar suya gömüldü, birçok sürücü mahsur kaldı.