Trabzon'da sel gitti, çamur kaldı: Kayıp kişi aranıyor

Trabzon'daki yağış; su baskınlarına, sele, taşkına kaya düşmesi ve heyelanlara neden oldu. Selin izleri silinmeye çalışırken kayıp olarak aranan Hüseyin Aydın’ı arama çalışmaları da sürüyor.

Trabzon'da sel gitti, çamur kaldı: Kayıp kişi aranıyor - 1

Trabzon'da dün etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde bir saatte metrekareye düşen 63 kilogram yağış nedeniyle cadde ve sokaklar, suyla doldu.

Bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Şiddetli sağanak nedeniyle Toklu Mahallesi'nden geçen Devlet Sahil Yolu sel sularıyla dolarak ulaşıma kapandı, park halindeki araçlar suya gömüldü, birçok sürücü mahsur kaldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Trabzon'da sel gitti, çamur kaldı: Kayıp kişi aranıyor - 2

Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ), Karayolları ve itfaiye ekipleri, su baskınlarına müdahale ederek, tıkanan mazgalları açıp, yollarda biriken suyu tahliye etmeye çalıştı. Trafik polisleri de göle dönen yollarda güvenlik önlemi aldı.

Belediye ve Karayolları ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarla sel sularından arındırılan sahil yolu yeniden trafiğe açıldı.

Trabzon'da sel gitti, çamur kaldı: Kayıp kişi aranıyor - 3

SEL GİTTİ ÇAMUR KALDI

Ekiplerin müdahalesiyle araçlarında ve iş yerlerinde mahsur kalan vatandaşlar kurtarılırken su basan iş yerleri ve bodrum katlardaki evlerde temizlik çalışmaları devam ediyor.

Yüksek kesimli bazı mahallelerde toprak kaymaları nedeniyle yollar ile tarım arazileri zarar gördü. Zarar gören araçlarda hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Ekipler, iş makineleri eşliğinde, özellikle sahil kesimini vuran sağanak sonrası, temizlik ve onarım çalışmalarını sürdürüp, selin izlerini silmeye çalışıyor. Suların çekilmeye temizlik çalışmalarına hız verilen kente, çevre illerin belediyelerinden de takviye ekip ile vidanjörler yönlendirildi.

Trabzon'da sel gitti, çamur kaldı: Kayıp kişi aranıyor - 4

KAYIP KİŞİ ARANIYOR

Sağanağın etkili olduğu Akçaabat ilçesine bağlı Çukurca Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde evden çıkan Hüseyin Aydın, geri dönmedi.

Kendisinden haber alınamayan ve sele kapıldığı değerlendirilen Aydın için bölgede AFAD ekipleri, arama kurtarma çalışması başlattı. Ancak dün çalışmalardan sonuç alınamadı.

Hüseyin Aydın’ı arama çalışmalara bugün sabah erken saatlerde yeniden başladı. Ekipler, Sera Deresi güzergahı ve Sera Gölü bölgesinde, 'termal dron' cihazı eşliğinde arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Şu ana kadar Aydın'a dair henüz bir ize rastlanmadı.

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