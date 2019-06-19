Trabzon'da sel: Hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi
İHA
Selin vurduğu Trabzon'un Araklı ilçesinde arama çalışmaları devam ediyor. Bölgede devam eden arama çalışmalarında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 5 kişi arama çalışmaları ise devam ediyor.
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Trabzon'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.
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281 KİŞİLİK EKİP ARAMA YAPIYOR
Araklı ilçesine bağlı Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde dün öğleden sonra etkili olan aşırı yağışın ardından meydana gelen selde 3 kişi hayatını kaybetmişti.
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3Dün havanın kararmasıyla ara verilen kayıp 6 kişiyi arama çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başladı.
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4Arama çalışmalarında 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Selde ölü sayısı 5'e yükselirken kayıp 5 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
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5Çalışmalar Trabzon ve Samsun AFAD, jandarma, Rize-Artvin deniz polisi, 112 Acil Sağlık, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi, UMKE, itfaiye, DSİ, AKUT ve Kızılay'dan toplam 281 kişilik ekip, 52 araç ve 27 iş makinesi ile devam ediyor.
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6Ağırlıklı olarak dere yatağı ve çevresinde yürütülen çalışmalara Samsun AFAD'a ait 1 kadavra köpeği de katılıyor.
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7İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de bölgede incelemelerde bulundu.
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8Bölgede devam eden çalışmaları yakından takip eden Soylu ve Pakdemirli, Araklı-Bayburt kara yolunda yürütülen çalışmalara ilişkin ilgililerden bilgi aldı.
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9Bakan Soylu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yukarıdan aşağı gelen toprağın yolu kapatan kısmının açılması hususunda çalışmaların devam ettiğini söyledi.
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10Soylu, "Zannediyorum yakın bir zamanda buradaki yığıntıyı almak lazım ki aldıktan sonra suyun akışını normale döndürmek gerekir. Tüm makineler, ekipmanlar burada bunun için çalışıyorlar; yukarıyı biraz daha rahatlatmak için. Arama kurtarma çalışmaları, burada da orada da devam ediyor" diye konuştu.
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METEOROLOJİ'DEN YENİ UYARI
Öte yandan Meteoroloji'den bölge için bir uyarı daha geldi. Yapılan duyuruya göre, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde (Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri) yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
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12Kuvvetli yağışların oluşturabileceği ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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"ÇALIŞMALAR SABAH DEVAM EDECEK"
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"HES AŞAĞIDA, OLAY YUKARIDA"
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BAKAN ALBAYRAK: DEVLETİMİZ SEFERBER OLMUŞTUR
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DAHA ÖNCE DE SEL FELAKETİ OLMUŞTU
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