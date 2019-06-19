Trabzon'da sel: Hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi

1 Trabzon'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi. HABERE GİT

2 281 KİŞİLİK EKİP ARAMA YAPIYOR Araklı ilçesine bağlı Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde dün öğleden sonra etkili olan aşırı yağışın ardından meydana gelen selde 3 kişi hayatını kaybetmişti.

3 Dün havanın kararmasıyla ara verilen arama çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başladı.

4 Arama çalışmalarında bugün 4 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Selde ölü sayısı 7'ye yükselirken kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

5 Çalışmalar Trabzon ve Samsun AFAD, jandarma, Rize-Artvin deniz polisi, 112 Acil Sağlık, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi, UMKE, itfaiye, DSİ, AKUT ve Kızılay'dan toplam 281 kişilik ekip, 52 araç ve 27 iş makinesi ile devam ediyor.

6 Ağırlıklı olarak dere yatağı ve çevresinde yürütülen çalışmalara Samsun AFAD'a ait 1 kadavra köpeği de katılıyor.

7 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de bölgede incelemelerde bulundu.

8 Bölgede devam eden çalışmaları yakından takip eden Soylu ve Pakdemirli, Araklı-Bayburt kara yolunda yürütülen çalışmalara ilişkin ilgililerden bilgi aldı.





9 Bakan Soylu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yukarıdan aşağı gelen toprağın yolu kapatan kısmının açılması hususunda çalışmaların devam ettiğini söyledi.

10 Soylu, "Zannediyorum yakın bir zamanda buradaki yığıntıyı almak lazım ki aldıktan sonra suyun akışını normale döndürmek gerekir. Tüm makineler, ekipmanlar burada bunun için çalışıyorlar; yukarıyı biraz daha rahatlatmak için. Arama kurtarma çalışmaları, burada da orada da devam ediyor" diye konuştu.

11 Bakan Pakdemirli ise "Hava güzel görünebilir ama en ufak bir yağışta heyelan meydana gelebilir" diyerek bölgedeki vatandaşları uyardı.

12 METEOROLOJİ'DEN YENİ UYARI Öte yandan Meteoroloji'den de bölge için bir uyarı daha geldi. Yapılan duyuruya göre, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde (Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri) yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. HABERE GİT

13 Kuvvetli yağışların oluşturabileceği ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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16 "ÇALIŞMALAR SABAH DEVAM EDECEK"

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18 "HES AŞAĞIDA, OLAY YUKARIDA"

19 BAKAN ALBAYRAK: DEVLETİMİZ SEFERBER OLMUŞTUR

20 DAHA ÖNCE DE SEL FELAKETİ OLMUŞTU

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