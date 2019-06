Trabzon'da sel: 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi aranıyor

arım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu afet bölgesinde incelemelerde bulundu.

Bakan Pakdemirli, Araklı'daki selde 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin kayıp olduğunu bildirdi.



Pakdemirli, Araklı Kaymakamlığı binası önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, gündüz saatlerinden itibaren olayı takip ettiklerini belirterek, "En önemli üzerinde durduğumuz konu kayıplarımız. Öncelikle can kayıplarımız maalesef daha evvel sayın valimizin açıkladığı 2 can kaybı şu saat itibariyle 3 can kaybına çıktı. Ben bu kayıplarımız için hepsine Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.