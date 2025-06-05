Trabzon'da sele kapılan adam evindeki suyu tahliye ediyormuş

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde etkili olan sağanakta sele kapılan Hüseyin Aydın’ın kaybolmadan önce su biriken bahçesinde tahliye çalışması yaptığı öğrenildi.

Trabzon'da sele kapılan adam evindeki suyu tahliye ediyormuş - 1

Kentte önceki gün etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde bir saatte metrekareye düşen 63 kilogram yağış nedeniyle; cadde ve sokaklar, suyla doldu ve bazı ev ile iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı.

Şiddetli sağanak nedeniyle Toklu Mahallesi'nden geçen Devlet Sahil Yolu sel sularıyla dolarak, ulaşıma kapandı, park halindeki araçlar suya gömüldü, birçok sürücü, mahsur kaldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Trabzon'da sele kapılan adam evindeki suyu tahliye ediyormuş - 2

EŞOFMANLARI BULUNDU

Çukur Mahallesi’nde kendisinden haber alınamayan ve sele kapıldığı değerlendirilen Hüseyin Aydın için bölgede AFAD ekipleri, arama kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerin dün yaptığı çalışmalarda Aydın’ın kaybolduğu noktaya 400 metre uzaklıkta eşofman buldu.

Eşofmanın, Hüseyin Aydın’ın kaybolduğu gün giydiği kıyafet olduğu tespit edildi.

Trabzon'da sele kapılan adam evindeki suyu tahliye ediyormuş - 3

BİRİKEN SUYU TAHLİYE ETMEK İSTEMİŞ

Hüseyin Aydın’ın, sağanakta evinin bahçesinde biriken yağmur suyunu tahliye etmek için evinden çıktığı öğrenilirken, kaybolmadan önce akrabalarından çeşitli aletler istediği bilgisine ulaşıldı.

Trabzon'da sele kapılan adam evindeki suyu tahliye ediyormuş - 4

ARAMA ÇALIŞMALARINDA 3’ÜNCÜ GÜN

Aydın’ı arama çalışmaları 3’üncü gününde devam ediyor. Aydın’a ait kıyafetlerin bulunduğu bölgede yoğunlaştırılan aramalar; 279 personel, 73 araç, 15 termal dron ile 12 arama botu ve özel eğitimli köpeklerle sürdürülüyor.

Trabzon'da sele kapılan adam evindeki suyu tahliye ediyormuş - 5
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