Trabzon'da sele kapılan adam evindeki suyu tahliye ediyormuş

Kentte önceki gün etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde bir saatte metrekareye düşen 63 kilogram yağış nedeniyle; cadde ve sokaklar, suyla doldu ve bazı ev ile iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı.

Şiddetli sağanak nedeniyle Toklu Mahallesi'nden geçen Devlet Sahil Yolu sel sularıyla dolarak, ulaşıma kapandı, park halindeki araçlar suya gömüldü, birçok sürücü, mahsur kaldı.