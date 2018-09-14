Trabzon'da şiddetli yağış
Anadolu Ajansı, DHA
Trabzon genelinde etkili olan yağış nedeniyle su baskınları oluştu.
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1Trabzon'da şiddetli yağış nedeniyle su baskınları meydana geldi.
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2Akşam saatlerinden itibaren etkili olan ve kısa sürede etkisini artıran sağanak nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda su birikintileri oluştu.
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3Buna bağlı olarak bazı araç sürücüleri zor anlar yaşarken, Trabzon-Rize Karayolu'nda da ulaşımda aksamalar meydana geldi.
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4Belediye ekipleri de su baskını olan bölgelerde çalışma başlattı.
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5Öte yandan, Ortahisar ilçesi dışındaki ilçelerde de yağışların zaman zaman etkili olduğu öğrenildi.
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