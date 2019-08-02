NTV

Trabzon'da şiddetli yağış sonrası yollar göle döndü

İHA

Trabzon'da sabah saatlerinde etkili olan şiddetli yağış sonrasında Ortahisar ilçesinin doğu kesimindeki yollar göle döndü.

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    Pelitli ve havalimanı mevkiinde etkili olan yağış sonrasında havalimanına giden yollar göle döndü, araçlar güçlükle ilerleyebildi.
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    Trafik durma noktasına gelirken, trafik polisleri trafik akışını sağlamak için yoğun çaba sarf etti.
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    Yağışların gün boyu etkili olması beklenirken, karayolları ekipleri bölgedeki suyu tahliye etmek için yoğun çaba harcıyor.
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