Trabzon'da turist çocuğa uyan vatandaşlar müzeye çorapla girdi

Trabzon'un önemli tarihi ve turistik mekanlarından Atatürk Köşkü, her yıl binlerce yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret ediliyor.

İç ve dış cephesinde yapılan onarımların ardından ziyaretçi akınına uğrayan Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin bünyesindeki 134 yıllık Atatürk Köşkü Arap turistlerin de ilgisini çekiyor.