Trabzon'da turist çocuğa uyan vatandaşlar müzeye çorapla girdi
Atatürk Köşkü'nü ziyaret eden bir Arap çiftinin küçük oğullarının ayakkabısını çıkartarak köşkten içeri girdiğini gören yerli ve yabancı turistler köşke bu şekilde girildiğini düşünerek aynısını yapınca ortaya ilginç görüntüler çıktı.
Trabzon'un önemli tarihi ve turistik mekanlarından Atatürk Köşkü, her yıl binlerce yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret ediliyor.
İç ve dış cephesinde yapılan onarımların ardından ziyaretçi akınına uğrayan Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin bünyesindeki 134 yıllık Atatürk Köşkü Arap turistlerin de ilgisini çekiyor.