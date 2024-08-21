Trabzon’da yayla evinde yangın faciası: 3 kişi can verdi, kundaklama şüphesi var

Trabzon’un Araklı ilçesinde yayladaki evde çıkan yangında 3 kişi yaşamını yitirdi.

Haçovit Yaylası’ndaki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.