Trabzon’da yayla evinde yangın faciası: 3 kişi can verdi, kundaklama şüphesi var
Trabzon’un Araklı ilçesinin Haçovit Yaylası’nda bir evde yangın çıktı. Yangında 3 kişi feci şekilde can verdi. Valilikten yapılan açıklamada yangının kundaklama sonucu çıktığı şüphesi üzerinde durulduğu ifade edildi. Olayla ilgili olarak 3 kişi gözaltına alındı.
Trabzon’un Araklı ilçesinde yayladaki evde çıkan yangında 3 kişi yaşamını yitirdi.
Haçovit Yaylası’ndaki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.