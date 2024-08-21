Trabzon’da yayla evinde yangın faciası: 3 kişi can verdi, kundaklama şüphesi var

Trabzon’un Araklı ilçesinin Haçovit Yaylası’nda bir evde yangın çıktı. Yangında 3 kişi feci şekilde can verdi. Valilikten yapılan açıklamada yangının kundaklama sonucu çıktığı şüphesi üzerinde durulduğu ifade edildi. Olayla ilgili olarak 3 kişi gözaltına alındı.

Trabzon’da yayla evinde yangın faciası: 3 kişi can verdi, kundaklama şüphesi var - 1

Trabzon’un Araklı ilçesinde yayladaki evde çıkan yangında 3 kişi yaşamını yitirdi.

Haçovit Yaylası’ndaki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Trabzon’da yayla evinde yangın faciası: 3 kişi can verdi, kundaklama şüphesi var - 2

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Evdeki incelemede 3 kişinin cesedine ulaşıldı.

Cenazeler, işlemlerin ardından Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı’na gönderildi.

Trabzon’da yayla evinde yangın faciası: 3 kişi can verdi, kundaklama şüphesi var - 3

Valilikten yapılan açıklamada, yayladaki bir evde sabah erken saatlerde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale edilerek alevlerin söndürüldüğü belirtildi.

Yangının söndürülmesinin ardından evdeki incelemede 3 kişinin öldüğünün saptandığı bildirilen açıklamada, vefat edenlerin ev sahibi Gülüzar Altuntaş (61) ile Kasım (66) ve Arif Altuntaş (67) olduğunun değerlendirildiği kaydedildi.

Trabzon’da yayla evinde yangın faciası: 3 kişi can verdi, kundaklama şüphesi var - 4

KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ

İlk belirlemelere göre yangının kundaklama sonucu çıktığına dikkati çekilen açıklamada, "Olaya karıştığı değerlendirilen 3 şüpheli gözaltına alınmıştır. Cumhuriyet Savcılığına bildirilen olayla ilgili detaylı inceleme başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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