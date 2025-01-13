Trabzon'dan Kuşimoto'ya uzanan vefa hikayesi: Japonca öğrendi, atasını buldu
17 yaşındaki Trabzonlu lise öğrencisi Yavuz Selim Durmuş, Japonya'da batan Ertuğrul Fırkateyni'nin hikâyesinden etkilenerek bu ülkede şehit düşen Trabzonlu atalarının izini buldu. Kendi çabasıyla 3 yılda Japoncayı öğrenen Durmuş, burs kazanıp Japonya'ya gitti ve deniz kazasında şehit olan atalarının kabrinde dua etti.
Türk-Japon ilişkilerinin gelişmesinde en önemli olaylardan biri olarak gösterilen Ertuğrul Fırkateyni'nin hikâyesinden etkilenen 17 yaşındaki Trabzonlu lise öğrencisi Yavuz Selim Durmuş, kendi imkânlarıyla öğrendiği Japonca sayesinde Japon Devleti'nin bursunu kazanarak gittiği ülkede şehit düşen Trabzonlu atalarının izini buldu.