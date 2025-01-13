Trabzon'dan Kuşimoto'ya uzanan vefa hikayesi: Japonca öğrendi, atasını buldu

"İlk önce Tokyo'ya gitmiştim" diyen Durmuş, "Oradan daha sonra kalacağımız yere dağıldık. Japoncayı tek başıma öğrendiğim için en yaygın lehçe olan Tokyo lehçesi üzerinden öğrendim. Gönderildiğim bölgede ise karışım lehçeler kullanılıyordu. İlk gittim yerde ufak bir iletişim problemi yaşadım insanlarla nasıl iletişim kuracağım nasıl konuşacağım diye çok korkmuştum. Daha sonra konuşa konuşa onlar bana telaffuzları öğretti. Ben de sürekli onların söylediklerini tekrar etmeye çalıştım. Zaten Türkiye'de kelime ezberini yapmıştım. Sadece telaffuzlarda problemler yaşıyordum bunu da Japonya'ya giderek aştım. Japonya'da girdiğim sınavlarda belgemi aldım. 4 aylık bursun sonunda tekrar Trabzon'a döndüm. Şu anda Japonya'daki sınavlar için çalışıyorum. Tekrardan Japonya'da eğitim görmek istiyorum. Trabzon'da maalesef Japonca eğitim veren her hangi bir kurs ya da bir hoca bulunmadığından dolayı her şeyi kendi başıma öğreniyorum” şeklinde konuştu.