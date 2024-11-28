Trabzon’da pistten çıkan uçağın pilotlarına ceza talebi

SAVCI CEZA İSTEDİ

Duruşmada mütalaasını veren cumhuriyet savcısı, tutuksuz yargılanan pilotların, ayrı ayrı taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma suçundan cezalandırılmalarını, mahkumiyet durumunda da 3 aydan az ve 3 yıldan fazla olmamak üzere mesleklerini icrasının yasaklanmasına karar verilmesini talep etti.