Trabzon’da pistten çıkan uçağın pilotlarına ceza talebi

Trabzon Havalimanı’nda iniş sırasında, pistten çıkıp, denize 25 metre kala yamaca saplanan yolcu uçağının pilotları hakkında savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, iki pilot için 3 yıla kadar hapis cezası istedi. Mütalaada, pilotların mahkumiyeti durumunda da 3 aydan az ve 3 yıldan fazla olmamak üzere mesleklerini icrasının da yasaklanmasını talep edildi.

Trabzon’da pistten çıkan uçağın pilotlarına ceza talebi - 1

Trabzon’da pisten çıkıp, denize 25 metre duran yolcu uçağının pilotlarının yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Trabzon’da pistten çıkan uçağın pilotlarına ceza talebi - 2

Ankara-Trabzon seferini yapan, Pegasus Havayolları’na ait, PC 8622 sefer sayılı Zeynep isimli Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, 13 Ocak 2018’de Trabzon Havalimanı’na inişi sırasında pistin kuzey yönündeki deniz tarafına yöneldi.

Trabzon’da pistten çıkan uçağın pilotlarına ceza talebi - 3

DENİZE 25 METRE KALA DURDU

İniş takımları balçığa saplanan uçak, denize 25 metre kala durdu.

Uçaktaki 162 yolcu ile 6 kişilik mürettebat, ekiplerin müdahalesi ile tahliye edildi.

Uçuş trafiğine kapatılan Trabzon Havalimanı’nda uçak için kurtarma çalışması yapıldı.

Trabzon’da pistten çıkan uçağın pilotlarına ceza talebi - 4

İki vinçle 100 kişilik ekibin 20 saat süren çalışması ile bulunduğu yerden çıkarılan uçak, güvenli bölgeye çekilerek, uzman ekiplerce incelendi.

Trabzon’da pistten çıkan uçağın pilotlarına ceza talebi - 5

PİDE SALONU OLDU

Hurdaya ayrılan uçak, daha sonra Yomra ilçe sahilinde pide salonuna dönüştürüldü.

Trabzon’da pistten çıkan uçağın pilotlarına ceza talebi - 6

PİLOTLAR HAKKINDA DAVA AÇILDI

Kazayla ilgili Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında pilotlar, kabin ekibi ve yolcuların ifadelerine başvuruldu.

Trabzon’da pistten çıkan uçağın pilotlarına ceza talebi - 7

Pilotlar Ender Bayraktar (68) ve İrfan Yavuz (52) hakkında taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma suçundan 3’er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Trabzon’da pistten çıkan uçağın pilotlarına ceza talebi - 8

Sanık pilotların avukatları, pilotların beraatlerini istedi.

Trabzon’da pistten çıkan uçağın pilotlarına ceza talebi - 9

SAVCI CEZA İSTEDİ

Duruşmada mütalaasını veren cumhuriyet savcısı, tutuksuz yargılanan pilotların, ayrı ayrı taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma suçundan cezalandırılmalarını, mahkumiyet durumunda da 3 aydan az ve 3 yıldan fazla olmamak üzere mesleklerini icrasının yasaklanmasına karar verilmesini talep etti.

Trabzon’da pistten çıkan uçağın pilotlarına ceza talebi - 10

DURUŞMA 9 OCAK 2025’TE

Sanık avukatları, mütalaaya karşı savunma yapmak için süre isterken, mahkeme başkanı, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 9 Ocak 2025’e erteledi.

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