Trabzon’da pistten çıkan uçağın pilotlarına ceza talebi
Trabzon Havalimanı’nda iniş sırasında, pistten çıkıp, denize 25 metre kala yamaca saplanan yolcu uçağının pilotları hakkında savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, iki pilot için 3 yıla kadar hapis cezası istedi. Mütalaada, pilotların mahkumiyeti durumunda da 3 aydan az ve 3 yıldan fazla olmamak üzere mesleklerini icrasının da yasaklanmasını talep edildi.
Trabzon’da pisten çıkıp, denize 25 metre duran yolcu uçağının pilotlarının yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı.