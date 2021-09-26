Trabzonlu balıkçıların yüzünü istavrit güldürdü

"PALAMUTTA DA BOLLUK BEKLİYORUZ"

İstavritin yanı sıra az da olsa hamsi ve palamut avının gerçekleştiğini ifade eden Balıkçı Yakup Bektaşoğlu, "Palamut ve hamsinin fiyatları istavrite göre biraz yüksek olsa da vatandaşlar yine ilgi gösteriyor. Palamut için de yakın bir zaman içerisinde aynı istavritte olduğu gibi bol avlanma bekliyoruz. Tezgahlar şenlendiği zaman da fiyatlara iyi yönde yansıyacak" diye konuştu.