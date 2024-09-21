Trabzon'u sağanak vurdu, hastane tahliye edildi

Trabzon'un Arsin, Araklı ve Sürmene ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı ırmaklar taştı. Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'ni su basarken, hastalar tahliye edildi. Sürmene ilçesinde bir kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Trabzon'u sağanak vurdu, hastane tahliye edildi - 1

Trabzon'da aralıklarla devam eden yağış, Arsin, Araklı ve Sürmene ilçesinde sağanağa döndü. Yağış nedeniyle derelerin debisi yükseldi, bazı ırmaklar taştı.

Taşkınlar nedeniyle yollarda su birikti, binaların zemin katlarındaki ev ve iş yerlerini su bastı.

Yer yer heyelan yaşanan üç ilçedeki bazı yollarda da çökmeler meydana geldi. DSİ, AFAD ve Belediye gibi ilgili kurumların ekipleri, iş makineleri yardımıyla sorun yaşanan bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Trabzon'u sağanak vurdu, hastane tahliye edildi - 2

"HERKESİN EVİNE ULAŞMASINI TEMİN EDECEĞİZ"

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, saat 16.00 civarında başlayan sağanağın Araklı, Arsin ve Sürmene ilçelerinde etkili olduğunu söyledi.

Su baskınları meydana geldiğini belirten Yıldırım, "Can ve mal kaybımız Allah'a şükürler olsun yok ama yolda kalanlar var çünkü oralar işlek yollar. Gerek yaylalardan gelenler, gerekse kırsal mahallelerden gelen insanlar o yollarda kaldılar, onları kurtarmaya çalışıyoruz. Bütün ekiplerimiz benimle birlikte hep beraber olay yerindeyiz." dedi.

Yol açma çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Yıldırım, "Açana kadar da devam edeceğiz. Valilikten bilgilendirmesini yaptık, vatandaşlarımızı o tarafa doğru yola çıkmamaları konusunda da özellikle uyardık. İnşallah salimen yolda kalanları da kurtarıp herkesin evine ulaşmasını temin edeceğiz. Bütün ekiplerimiz çalışıyor şu anda." diye konuştu.

Trabzon'u sağanak vurdu, hastane tahliye edildi - 3

VALİ YILDIRIM OLAY YERİNDE

Vali Yıldırım, taşkın ve heyelan meydana gelen Araklı ilçesinin Atayurt mevkisinde incelemelerde bulundu, çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Yıldırım, incelemenin ardından yaptığı açıklamada, Trabzon'un doğu ilçelerinde, özellikle de dağlık kesimlerde ve vadilerde çok ciddi bir yağış meydana geldiğini söyledi.

Trabzon'u sağanak vurdu, hastane tahliye edildi - 4

Yağış neticesinde bazı yan derelerin taşkınlara sebebiyet verdiğine işaret eden Yıldırım, şu değerlendirmede bulundu:

"Taşkın yollarımıza yandan geldiği için de menfezleri kapatıp yolun üzerinden aştı. Bazı yerlerde burada gördüğünüz gibi çalışması yapılıyor, küçük heyelanlar da var, rüsubatlar da var. Bu yol Santa Harabeleri'ne kadar gider eski Bayburt yolu. Santa Harabeleri'nden gelenler, yaylalardan gelenler ve mahallelerden gelenler, şehre ulaşmak isteyenler yollardaki bu rüsubat yüzünden geçemiyorlar, şu anda bekliyorlar. Yolları açmaya çalışıyoruz. Gerek DSİ, gerek Büyükşehir ve ilçe belediyeleri, bütün ekiplerimiz şu anda çalışıyor. Sayın bakanımıza, İçişleri Bakanımıza, bakan yardımcımıza ve AFAD Başkanımıza olay bildirildi, kendileri de zaten teyakkuz halindeler. Zamana ihtiyacımız var."

Trabzon'u sağanak vurdu, hastane tahliye edildi - 5

SÜRMENE'DE BİR KİŞİ KAYIP

Yıldırım, sağanaktan olumsuz etkilenen Araklı ilçesindeki incelemelerin ardından gazetecilere, Araklı, Arsin ve Sürmene ilçelerinde büyük bir yağış olduğunu, daha çok da Yanbolu Vadisi'ni etkilediğini söyledi.

Yağış dolayısıyla Sürmene ilçesinin Çavuşlu Mahallesi'nde su birikintisi oluştuğunu ifade eden Yıldırım, "Onun içerisinde 4 tane de araç vardı. Oradaki su tahliye edildikten sonra araçlar da çıkartıldı. Zaten park halindeki araçlar olduğu için de herhangi bir can kaybına sebebiyet vermedi. Yine Sürmene ilçemizde 10 iş yerimizin zemin katlarına su girmişti, onlar da boşaltıldı." diye konuştu.

Trabzon'u sağanak vurdu, hastane tahliye edildi - 6

Yıldırım, bu anlamda Sürmene'de çok büyük bir sıkıntı olmadığına işaret ederek, "Yalnız Sürmene'de bir vatandaşımızdan haber alamadığımızı biliyoruz. Bu vatandaşımız işitme engelli olduğu için cep telefonu filan da taşımıyor, kendisine ulaşmaya gayret ediyoruz. AFAD, belediye, jandarma, emniyet ekiplerimiz de arkadaşımızı arıyorlar, inşallah buluruz. 60-65 yaşlarında, yatsı namazını camide kılmış sonrasında kendisinden haber alınamadı. Ümit ediyoruz ki güzel, sağlıklı bir haber alırız." değerlendirmesinde bulundu.

Trabzon'u sağanak vurdu, hastane tahliye edildi - 7

Vali Yıldırım, "Araklı'da dağlardan gelen suyun denize ulaşmasında yaşanan sorunun çözülmesi noktasında herhangi bir çalışma yapılacak mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bu biraz şehrin kuruluşuyla alakalı, tabii ki bunu arkadaşlarımız değerlendireceklerdir gerek büyükşehir belediyemiz, gerekse ilçe belediyemiz. Bütün sahil ilçelerinde, sahildeki yerleşim yerlerinde buna benzer sıkıntılarla zaman zaman karşılaşabiliyoruz. Bu, dediğim gibi şehrin yerleşmesiyle alakalı. Biz de üzerimize düşeni yaparız, AFAD'la birlikte çalışırız, zaten belediyemizle birlikte çalışıyoruz. Herhangi bir sıkıntı olacağını düşünmüyoruz, inşallah bundan sonra da olmaz."

Trabzon'u sağanak vurdu, hastane tahliye edildi - 8

HASTANEYİ SU BASTI

Araklı ilçesinde sağanağın ardından Özgen Mahallesi'ndeki Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'ni de su bastı.

UMKE ve AFAD ekipleri 38 hasta ve 30 personeli, Acil Servis girişinden tahliye etti. Öncelikle Yoğun Bakım Ünitesindeki hastalar sedye ile arazi aracına alındı, ardından da ambulanslarla civardaki hastanelere sevk edildi.

Diğer hastalar ve personelin de tahliyesi ile hastane boşaltıldı.

Trabzon'u sağanak vurdu, hastane tahliye edildi - 9

"TABLOYU YARIN DAHA NET GÖRECEĞİZ"

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Araklı'da inceleme yaptı.

Genç, Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi önünde gazetecilere, ortalamanın üzerinde yağış alan Araklı, Arsin, Sürmene ve Yomra ilçesindeki 28 mahalleden 265 ihbar aldıklarını söyledi.

Büyükşehir ve ilçe belediyeleri ile Rize Belediyesinin iş makinesi desteği sağladığını belirten Genç, ekiplerin Arsin ilçesinde bir çocuğu heyelandan kurtardığını, Sürmene ilçesinde ise bir kişiye ulaşım noktasında sıkıntı yaşandığını ancak şu an için can kaybı olmadığını ifade etti.

İhbar aldıkları 28 mahalleye ulaşmaya çalıştıklarını vurgulayan Genç, "Hasar tespit noktasındaki tabloyu yarın daha net göreceğiz." dedi.

Trabzon'u sağanak vurdu, hastane tahliye edildi - 10

Genç, devletin bütün kurum ve kuruluşlarıyla sahada çalışmaya devam ettiklerini yineleyerek, "Vatandaşlarımızın ulaşımı konusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Hastanede de su biriktiğine işaret eden Genç, "Acil hastalarımız ve yoğun bakımdaki hastalarımızla ilgili sıkıntı oldu, onu da aştık. Gereken tahliyeleri sağladık." ifadesini kullandı.

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