Trabzon'u sağanak vurdu, hastane tahliye edildi
Trabzon'un Arsin, Araklı ve Sürmene ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı ırmaklar taştı. Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'ni su basarken, hastalar tahliye edildi. Sürmene ilçesinde bir kişinin kayıp olduğu bildirildi.
Trabzon'da aralıklarla devam eden yağış, Arsin, Araklı ve Sürmene ilçesinde sağanağa döndü. Yağış nedeniyle derelerin debisi yükseldi, bazı ırmaklar taştı.
Taşkınlar nedeniyle yollarda su birikti, binaların zemin katlarındaki ev ve iş yerlerini su bastı.
Yer yer heyelan yaşanan üç ilçedeki bazı yollarda da çökmeler meydana geldi. DSİ, AFAD ve Belediye gibi ilgili kurumların ekipleri, iş makineleri yardımıyla sorun yaşanan bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.