Trabzon'u sağanak vurdu, hastane tahliye edildi

Yağış neticesinde bazı yan derelerin taşkınlara sebebiyet verdiğine işaret eden Yıldırım, şu değerlendirmede bulundu:



"Taşkın yollarımıza yandan geldiği için de menfezleri kapatıp yolun üzerinden aştı. Bazı yerlerde burada gördüğünüz gibi çalışması yapılıyor, küçük heyelanlar da var, rüsubatlar da var. Bu yol Santa Harabeleri'ne kadar gider eski Bayburt yolu. Santa Harabeleri'nden gelenler, yaylalardan gelenler ve mahallelerden gelenler, şehre ulaşmak isteyenler yollardaki bu rüsubat yüzünden geçemiyorlar, şu anda bekliyorlar. Yolları açmaya çalışıyoruz. Gerek DSİ, gerek Büyükşehir ve ilçe belediyeleri, bütün ekiplerimiz şu anda çalışıyor. Sayın bakanımıza, İçişleri Bakanımıza, bakan yardımcımıza ve AFAD Başkanımıza olay bildirildi, kendileri de zaten teyakkuz halindeler. Zamana ihtiyacımız var."