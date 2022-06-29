Trabzon'un risk haritası: Çoğu okul tehlikede

Çoğu yerleşim alanının, eski heyelan düzlükleri üzerinde ya da dere yataklarında bulunduğuna dikkat çeken Hamzaçebi, Nüfus artışıyla beraber yapılan evlerimiz ve yollar heyelan tehlikesini daha da artırıyor. Bunun çözümü planlı yapılaşmadır. Herkesin ve özellikle kırsalda yaşayanların kendi kafasına göre bina yapmaması gerekiyor. Bu yönetmelikte var fakat uygulamıyoruz" diye konuştu.