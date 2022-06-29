Trabzon'un risk haritası: Çoğu okul tehlikede

Trabzon'un tehlike haritası, olası heyalan riskini bir kez daha gözler önüne serdi. Haritaya göre; bölgedeki okul ve camilerin çoğu 'yüksek risk' altında. Uzmanlarsa, 'kafanıza göre ev yapmayın' diyerek uyarıda bulunmaya devam ediyor.

Haberler - DHA 29.06.2022 - 11:57

Trabzon'un risk haritası: Çoğu okul tehlikede - 1

'da Risk Analiz Sistemi (ARAS) Projesi heyelan tehlike haritasına göre, 4 bin 685 kilometrekare alanda 168 eğitim- öğretim binası ile 193 caminin çok yüksek tehlikeli alanda yer aldığı belirlendi.

Trabzon'un risk haritası: Çoğu okul tehlikede - 2

Doğu Karadeniz’de görülen ani yerel ve şiddetli yağışların yol açtığı, can ve mal kayıplarıyla sonuçlanan sel ve heyelanlara karşı önlemler alınıyor.

Trabzon'un risk haritası: Çoğu okul tehlikede - 3

’de heyelanın en fazla yaşandığı iller arasında yer alan Trabzon’da, Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) tarafından ARAS Projesi hazırlandı.

Trabzon'un risk haritası: Çoğu okul tehlikede - 4

Çalışma kapsamında heyelan riski taşıyan bölgeler belirlenerek tehlike haritası oluşturuldu.

Trabzon'un risk haritası: Çoğu okul tehlikede - 5

OKULLAR RİSKLİ

Haritaya göre; toplam 4 bin 685 kilometrekarelik alan üzerindeki ilkokul, ortaokul, lise, özel okul ve kreş olmak üzere toplam 923 eğitim ve öğretim binasından 168’inin çok yüksek, 258’inin ise yüksek tehlikeli alan üzerinde olduğu belirlendi.

Trabzon'un risk haritası: Çoğu okul tehlikede - 6

Hizmet veren eğitim kurumlarından ilkokulların yüzde 9’u çok yüksek, yüzde 40’ı yüksek, ortaokullardan yüzde 13’ü çok yüksek, yüzde 44’ü yüksek, liselerin ise yüzde 63’ünün çok yüksek, yüzde 44’ünün ise yüksek riskli alanda kurulu olduğu tespit edildi.

Trabzon'un risk haritası: Çoğu okul tehlikede - 7

Kent genelindeki 1873 camiden 193’ünün çok yüksek, 582’sinin ise yüksek heyelan riskli alanda bulunduğu belirlendi. Haritada oransal olarak camilerin yüzde 10’unun çok yüksek, yüzde 41’inin ise yüksek riskli alanda bulunduğuna yer verildi.

Trabzon'un risk haritası: Çoğu okul tehlikede - 8

'ÇÖZÜM PLANLI YAPILAŞMA'

Nüfusa bağlı olarak yapılaşmanın da artığını söyleyen Jeoloji Mühendisleri Odası Şube Başkanı Semih Hamzaçebi, bölgede heyelana duyarlı alanların yoğunluklu olduğu konusunda uyarıda bulundu.

Trabzon'un risk haritası: Çoğu okul tehlikede - 9

Çoğu yerleşim alanının, eski heyelan düzlükleri üzerinde ya da dere yataklarında bulunduğuna dikkat çeken Hamzaçebi, Nüfus artışıyla beraber yapılan evlerimiz ve yollar heyelan tehlikesini daha da artırıyor. Bunun çözümü planlı yapılaşmadır. Herkesin ve özellikle kırsalda yaşayanların kendi kafasına göre bina yapmaması gerekiyor. Bu yönetmelikte var fakat uygulamıyoruz" diye konuştu.

Trabzon'un risk haritası: Çoğu okul tehlikede - 10

‘MÜHENDİSLİK HİZMETİ ALMADAN EV YAPMAYIN’

Bölge halkına kırsalda ev yapmamaları konusunda da uyarıda bulunan Hamzaçebi, "Özellikle şehir dışında yaşayan vatandaşlarımız, köyde hiç kullanmadıkları, 10-15 günlüğüne gelip kullandıkları bir yere gidip kafalarına göre ev yapmasınlar. Vatandaşların köyde bir şey yaptıracağı zaman mühendislik hizmeti almalarını tavsiye ediyorum'' dedi.

Trabzon'un risk haritası: Çoğu okul tehlikede - 11
Trabzon'un risk haritası: Çoğu okul tehlikede - 12
Trabzon'un risk haritası: Çoğu okul tehlikede - 13

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