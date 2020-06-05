Trafiğe çıkacaklar dikkat! İstanbul aylar sonra ilk kez böyle

İstanbul'da normalleşme süreciyle birlikte haftanın son iş gününde akşam trafiğinde yoğunluk yaşanıyor. Saat 17.40 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 63'e ulaştı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Merter E-5 Karayolu'nda yoğunluk gözlendi.

DHA 05.06.2020 - 17:39

1 Haziran'da itibaren başlayan normalleşme adımlarıyla İstanbul trafiği de normale dönüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı son açıklama ile bu hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasını iptal ettiğini duyurmuştu.
İBB Trafik'te yer alan bilgilere göre de  saat 17.40 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 63'e ulaştı.

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