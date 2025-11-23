Trafiğe kapalı yolda üst üste kazalar

23.11.2025 07:37

İHA

Aksaray'da belediyenin altyapı çalışması nedeniyle trafiğe kapattığı bulvarda 30 dakika arayla 2 ayrı trafik kazası meydana geldi. Ambulans beklerken yerde yatan yaralı arkadaşına "Emniyet kemeri" uyarısı yaptı.

Trafiğe kapalı yolda üst üste kazalar
IHA

Aksaray'da belediyenin geçici olarak trafiğe kapattığı Alparslan Türkeş Bulvarı gece şfurmr üst üste trafik kazalarına sahne oldu.

Trafiğe kapalı yolda üst üste kazalar 1
IHA

İlk kazada yol çalışmasını fark edemeyen 31 yaşındaki İbrahim B.'nin kullandığı hafif ticari araç yol ortasında park halindeki kamyona arkadan çarptı. Sürücünün yaralandığı kazanın ardından hasar gören araç çekiciyle otoparka alındı.

Trafiğe kapalı yolda üst üste kazalar 2
IHA

Yaklaşık 30 dakika sonra aynı yerde ikinci kaza meydana geldi. Yine aynı istikamete seyreden 23 yaşındaki Hasan K. yönetimindeki otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Aracın hurdaya döndüğü kazada sürücü yaralandı.

Trafiğe kapalı yolda üst üste kazalar 3
IHA

Aracın yanında yere yatırılan Hasan K., ambulans beklerken kendisine yardıma gelen arkadaşına, "Emniyet kemerini tak hayat kurtarıyor" diye seslendi.