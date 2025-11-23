Trafiğe kapalı yolda üst üste kazalar
23.11.2025 07:37
İHA
Aksaray'da belediyenin altyapı çalışması nedeniyle trafiğe kapattığı bulvarda 30 dakika arayla 2 ayrı trafik kazası meydana geldi. Ambulans beklerken yerde yatan yaralı arkadaşına "Emniyet kemeri" uyarısı yaptı.
Aksaray'da belediyenin geçici olarak trafiğe kapattığı Alparslan Türkeş Bulvarı gece şfurmr üst üste trafik kazalarına sahne oldu.
İlk kazada yol çalışmasını fark edemeyen 31 yaşındaki İbrahim B.'nin kullandığı hafif ticari araç yol ortasında park halindeki kamyona arkadan çarptı. Sürücünün yaralandığı kazanın ardından hasar gören araç çekiciyle otoparka alındı.
Yaklaşık 30 dakika sonra aynı yerde ikinci kaza meydana geldi. Yine aynı istikamete seyreden 23 yaşındaki Hasan K. yönetimindeki otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Aracın hurdaya döndüğü kazada sürücü yaralandı.
Aracın yanında yere yatırılan Hasan K., ambulans beklerken kendisine yardıma gelen arkadaşına, "Emniyet kemerini tak hayat kurtarıyor" diye seslendi.