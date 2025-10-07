Trafik cezaları 2025: Yeni düzenleme sonrası trafik cezaları ne kadar olacak?

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA VE ALKOL TESTİ YAPTIRMAMA CEZASI

2024 yılında alkollü araç kullanmaya 18 bin 452 TL para cezası ve alkolmetreye üflememenin neticesinde ayrıca 2 yıl süreyle kişinin ehliyetine el koyma yaptırımı uygulanıyordu.



Yeni düzenleme ile birlikte 5 yıl içinde 1 kez alkollü araç kullanma cezası 25 bin TL ve 6 ay ehliyet iptali, 2. kez alkollü araç kullanımına 50 bin TL ve 2 yıl ehliyet iptali, 3. kez alkollü araç kullanımına ise 150 bin TL ceza ve 5 yıl ehliyete el koyma uygulanacak.



Uyuşturucu etkisinde araç kullanmaya ise 150 bin TL para cezası ve süresiz sürücü belgesi iptali uygulanacak.



Alkol testi yaptırmayanlara ise 150 bin TL para cezası uygulanacak ve 5 yıl boyunca ehliyetlerine el konulacak. Ehliyete el koyulma süresi daha önce 2 yıldı.