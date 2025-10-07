Trafik cezaları 2025: Yeni düzenleme sonrası trafik cezaları ne kadar olacak?
Trafik cezalarına yeni düzenleme getirilmesiyle birlikte birçok cezada artış meydana gelecek. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın trafikte yeni döneme ilişkin yapacakları düzenlemeleri açıklamasıyla birlikte, birçok sürücü yeni trafik cezalarının ne kadar olacağını araştırmaya başladı. Meclis'te görüşülecek yeni trafik düzenlemesinin ardından şehir içi ve şehir dışında hız limitlerini aşanlara para cezası ve ehliyet iptali gibi caydırıcı cezalar uygulanacak. Peki, 2025 yeni trafik cezaları ne kadar olacak?
İşte okul önü, hastane önü hız limiti aşma, kırmızı ışıkta geçme, ambulans ve itfaiye gibi araçlara yol vermeme durumunda uygulanacak yeni trafik cezaları.