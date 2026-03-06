Trafik cezaları yeni anlaşıldı. Tutanağı gören şoka uğruyor. 200 bin lira ceza ödeyen de var.

Zonguldak'ta ise iki sürücüye toplamda 820 bin lira ceza kesildi.

Karadenizereğli ilçesinde ihbar üzerine olay yerine giden trafik ekipleri aracıyla spin atan sürücüyü fark etti.

Ehliyetsiz araç kullanmak ve çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle 380 bin TL ceza kesilen sürücünün aracı iki ay trafikten men edilirken, sürücünün ehliyetine de iki ay süreyle el konuldu.

Bir diğer olayda ise dur ihtarına uymayan hafif ticari araç sürücüsü kısa sürede yakalandı.

Sürücüye, dur ihtarına uymamak ve ehliyeti geçici olarak geri alınmışken araç kullanmak başta olmak üzere çeşitli trafik ihlallerinden toplam 440 bin lira ceza uygulandı.

İki sürücüye kesilen toplam ceza miktarı 820 bin TL'ye ulaştı.