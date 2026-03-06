Trafik cezaları yeni anlaşıldı. Tutanağı gören şoka uğruyor. 200 bin lira ceza ödeyen de var.
06.03.2026 15:00
İHA
Yeni trafik cezaları yürürlüğe girdi. Caydırıcılığı artırmayı hedefleyen yeni kanunla birlikte, idari para cezalarının tutarları da yüksek tutarlara ulaştı. Ehliyetsiz araç kullanıp, makas atan sürücüler kesilen cezalar görünce polise yakarıyor. Artan cezalara rağmen ihlalleri sürdürenlerden bazıları 200 bin lira, bazıları da 190 lira ceza yedi.
Yeni trafik kanunu, Meclis'te yasalaşarak şubat ayında yürürlüğe girdi. Yeni kanunla birlikte idari para cezalarının tutarı da arttı.
Kurallara uymayan sürücülere yeni cezalar uygulanmaya başlandı.
İdari para cezalarının artmasıyla birlikte yurdun birçok şehrinde ceza kesilen sürücüler ile trafik polisleri arasında ilginç diyaloglar yaşandı.
200 BİN LİRA CEZA KESİLEN SÜRÜCÜ: "ARABAM O KADAR ETMİYOR"
O anlardan biri Sakarya'da yaşandı.
Serdivan ilçesinde bir sürücü ehliyetsiz şekilde araç kullanırken polise yakalandı.
Daha önce aldığı stajyer ehliyetinin iptal edildiği belirlenen sürücüye yeni kanun uyarınca 200 bin lira para cezası kesildi.
Yazılan cezaya tepki gösteren sürücü, "Benim aracım 200 bin lira etmiyor ağabey." diyerek sitem etti.
"AĞABEY NE OLURSUN YAPMA"
Benzer bir olay Eskişehir'de de yaşandı.
Ehliyetsiz araç kullandığı belirlenen sürücüye 200 bin lira ceza yazıldı.
Cezanın miktarını duyunca şaşkınlık yaşayan sürücü polise "Ağabey ne olrusun yapma." dedi.
Gerekli işlemlerin yapılmasının ardından ehliyetsiz sürücü aracın yolcu koltuğuna otururken, yanındaki diğer kişi şoförlüğü devraldı.
SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR, EHLİYETLERİ GİTTİ
Bir başka olay ise İstanbul'da yaşandı.
Başakşehir'de trafiği tehlikeye düşüren sürücüler o anları sosyal medyada paylaştı.
Sanal devriye çalışması sonucu yakalanan beş sürücüye toplamda 190 bin lira para cezası kesildi.
Sürücülerden birinin ehliyeti daimi şekilde iptal edilirken, bir diğerinin ehliyetine ise 60 gün süreyle el konuldu.
ISRARLA TAKİP ETTİ, 240 BİN LİRA CEZA YAZILDI
Bir başka haber ise Aydın'dan.
Bu kez bir sürücü, başka bir sürücüyü ısrarla takip etti.
Kamyonetin kapısına tekmeleyip kapıyı açmaya çalışan ve sürücünün de kapıyı açmasını isteyen şüpheli, çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.
Söz konusu görüntüler sosyal medyada paylaşılınca polis şüphelinin kimliğini belirledi ve yakaladı.
Sürücüye, trafikte ısrarlı takip maddesi uyarınca 240 bin lira ceza yazıldı.
MAKAS ATTILAR, HEM EHLİYETLERİ GİTTİ HEM ARABALARI
Bir diğer vaka ise makas atan sürücüler... Olay İstanbul'un Avcılar ilçesinde yaşandı.
Sosyal medyada sanal devriyeye takılan sürücüler, adresleri belirlenip emniyete götürüldü.
Sürücülere, makas atmak, yakın takip ve saygısızca araç kullanmak maddelerinden toplam 192 bin lira idari para cezası kesildi.
Her iki araç sürücüsünün ehliyetine 60 gün el konulurken, araç ise 60 gün trafikten men edildi.
İKİ SÜRÜCÜYE 820 BİN LİRA CEZA
Zonguldak'ta ise iki sürücüye toplamda 820 bin lira ceza kesildi.
Karadenizereğli ilçesinde ihbar üzerine olay yerine giden trafik ekipleri aracıyla spin atan sürücüyü fark etti.
Ehliyetsiz araç kullanmak ve çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle 380 bin TL ceza kesilen sürücünün aracı iki ay trafikten men edilirken, sürücünün ehliyetine de iki ay süreyle el konuldu.
Bir diğer olayda ise dur ihtarına uymayan hafif ticari araç sürücüsü kısa sürede yakalandı.
Sürücüye, dur ihtarına uymamak ve ehliyeti geçici olarak geri alınmışken araç kullanmak başta olmak üzere çeşitli trafik ihlallerinden toplam 440 bin lira ceza uygulandı.
İki sürücüye kesilen toplam ceza miktarı 820 bin TL'ye ulaştı.