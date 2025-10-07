İşte yeni trafik cezaları | Baştan sona değişiyor, 2 bin liradan 200 bin liraya çıkıyor
TBMM'de bu hafta trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi görüşülecek. Trafikte yeni döneme ilişkin açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni cezaları açıkladı.
TBMM'de yeni yasama dönemi başladı.
Trafik cezalarının artırılmasınsa yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi bu hafta görüşülecek.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafikte yeni döneme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Yerlikaya'nın açıklamalarının satırbaşları şöyle:
"Sayın Cumhurbaşkanımız 10 yıllık hedef belirledi. Sıfır can kaybı hedefimiz var. İlk 5 yılda trafik güvenliği ile ilgili belirlenen hedeflerde bir sapma gördük.