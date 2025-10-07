İşte yeni trafik cezaları | Baştan sona değişiyor, 2 bin liradan 200 bin liraya çıkıyor

Cep telefonuyla araç kullanmak kaza riskini 4 kat artırıyor. Buradaki sistemimizde yenilikler var.



Bir yıl içerisinde 5 bin, ikincisinde 10 bin, üçüncü kez 20 bin lira ve 30 gün ehliyeti alıyoruz.

Kırmızı ışık trafikte en basit kural. 2024 yılında 137 insan maalesef ışık kural ihlalinden vefat etti.

Bir yıl içerisinde 6 barem yaptık. Bir yıl içerisinde 3 defa kural ihlali yaptıysanız ehliyeti 30 gün alıyoruz. 6 defa kırmızı ışık ihlalinde ehliyeti iptal ediyoruz.