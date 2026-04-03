Trafik durdu. TEM Otoyolu'nda 7 araç birbirine girdi
03.04.2026 16:43
İHA
TEM Otoyolu'nun yola dökülen imalat atıkları nedeniyle 7 araç zincirleme trafik kazasına karıştı. İstanbul istikametinde ulaşım 1,5 saat boyunca durma noktasına geldi.
TEM Otoyolu İstanbul istikameti Şirintepe mevkiinde, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir araçtan yola imalat atığı parçaları döküldü.
Yola dökülen atıklara çarpmamak için yavaşlayan ve manevra yapan araçların durmadı.
Bu nedenle 7 otomobil zincirleme kazaya karıştı.
KAZAYA NEDEN OLUP KAÇTI
Kazaya neden olan ve atıkları yola döken araç sürücüsü ise durmayarak olay yerinden uzaklaştı. Kaçan sürücünün tespiti için çalışma başlatıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, Karayolları ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, kazanın şiddetiyle sarsıntı yaşayan iki kişiyi tedbir amacıyla ambulansta sağlık kontrolünden geçirdi.
TRAFİK 1,5 SAAT DURDU
Yola saçılan imalat atıkları, itfaiye ve Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla temizlendi.
Kaza ve temizlik çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken otoyoldaki trafik akışı yaklaşık 1,5 saat süren çalışmaların ardından normale döndü.