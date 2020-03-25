Trafik ışıklarından "evde kal" mesajı

İlçenin merkezine yerleştirilen dijital saat ve derece göstergesine de ‘evde kal’ sloganıyla uyarılar yapıldı. Bozüyük’te gün boyu “Evlerinizde kalmanız, sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için, hayati derecede önemlidir. Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayınız” anonsları yapılıyor.