Trafik kazalarında acı tablo: Her gün ortalama 6 kişi olay yerinde öldü
Türkiye genelinde ocak-haziran döneminde 313 bin 868 trafik kazasında bin 125 kişi kaza yerinde hayatını kaybetti, 184 bin 831 kişi yaralandı. Ölümlü, yaralanmalı trafik kazalarına neden olan unsurlar arasında "sürücü kusuru" ilk sırada yer aldı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı'nın ocak- haziran aylarını kapsayan 6 aylık dönem verilerine göre; ülke genelinde bu yıl yerleşim yerinde 274 bin 276, yerleşim yeri dışında 39 bin 592 olmak üzere 313 bin 868 kaza meydana geldi.