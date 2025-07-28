Trafik kazalarında acı tablo: Her gün ortalama 6 kişi olay yerinde öldü

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı'nın ocak- haziran aylarını kapsayan 6 aylık dönem verilerine göre; ülke genelinde bu yıl yerleşim yerinde 274 bin 276, yerleşim yeri dışında 39 bin 592 olmak üzere 313 bin 868 kaza meydana geldi.