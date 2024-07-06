Trafik kazası anlaşmazlığı husumete dönüşmüştü; 8 kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada
İzmir'de bir hafta önce meydana gelen hasarlı trafik kazası sonrası çıkan anlaşmazlık, silahlı saldırıya dönüştü. C.G.'nin iş yerine pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 8 kişi yaralandı. Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkan olayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı.
İzmir'de 1 hafta önce meydana gelen hasarlı trafik kazası nedeniyle 2 grup arasında anlaşmazlık yaşanırken; bir grup, karşı tarafın iş yerine silahlı saldırı düzenledi, olayda 8 kişi yaralandı.
Yaşanan silahlı saldırının, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Öte yandan olaya karışan 3 şüpheli de tutuklandı.