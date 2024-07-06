Trafik kazası anlaşmazlığı husumete dönüşmüştü; 8 kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada

İzmir'de bir hafta önce meydana gelen hasarlı trafik kazası sonrası çıkan anlaşmazlık, silahlı saldırıya dönüştü. C.G.'nin iş yerine pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 8 kişi yaralandı. Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkan olayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı.

Trafik kazası anlaşmazlığı husumete dönüşmüştü; 8 kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada - 1

İzmir'de 1 hafta önce meydana gelen hasarlı trafik kazası nedeniyle 2 grup arasında anlaşmazlık yaşanırken; bir grup, karşı tarafın iş yerine silahlı saldırı düzenledi, olayda 8 kişi yaralandı.

Yaşanan silahlı saldırının, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Öte yandan olaya karışan 3 şüpheli de tutuklandı. 

TÜRKİYE HABERLERİ

Trafik kazası anlaşmazlığı husumete dönüşmüştü; 8 kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada - 2

Olay, 4 Temmuz günü saat 21.30 sıralarında Karabağlar ilçesine bağlı Selvili Mahallesi 4019 sokakta meydana geldi.

İddiaya göre, C.G. (32) ve O.Ç. (31), 1 hafta önce hasarlı kazaya karıştı. Kaza sonrası anlaşamayan taraflar, tartışıp bölgeden ayrıldı. C.G. ve O.Ç., 4 Temmuz günü buluşmak üzere sözleşti.

İkili arasında yine tartışma çıkarken, O.Ç. ve beraberindeki O.Ö. (29) ve B.T. (23), C.G.'nin iş yerinin önüne araçla gelerek pompalı tüfek ile ateş açtı.

Trafik kazası anlaşmazlığı husumete dönüşmüştü; 8 kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada - 3

Şüpheliler kaçarken, olayda C.G. ile sokakta bulunan ve olayla ilgisi olmadığı öne sürülen E.S. (54), H.D. (30), İ.K. (38), M.S. (64), M.S. (32), S.T. (20) ve kimliği öğrenilemeyen bir kişi pompalı tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Trafik kazası anlaşmazlığı husumete dönüşmüştü; 8 kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada - 4

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, silahlı saldırının güvenlik kameralarına yansıdığı ortaya çıktı.

Görüntülerde; otomobille gelen şüphelilerin ateş açıp kaçması, yaralanan vatandaşların da kaçıştığı anlar yer aldı. 

Trafik kazası anlaşmazlığı husumete dönüşmüştü; 8 kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada - 5

3 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI

Ekiplerin yaptığı çalışmalar kapsamında, olayı gerçekleştiren O.Ç., O.Ö. ve B.T., suç aleti ile birlikte yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.Ç., O.Ö. ve B.T., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

Trafik kazası anlaşmazlığı husumete dönüşmüştü; 8 kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada - 6
Trafik kazası anlaşmazlığı husumete dönüşmüştü; 8 kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada - 7
Trafik kazası anlaşmazlığı husumete dönüşmüştü; 8 kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada - 8
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