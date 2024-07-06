Trafik kazası anlaşmazlığı husumete dönüşmüştü; 8 kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada

Olay, 4 Temmuz günü saat 21.30 sıralarında Karabağlar ilçesine bağlı Selvili Mahallesi 4019 sokakta meydana geldi.

İddiaya göre, C.G. (32) ve O.Ç. (31), 1 hafta önce hasarlı kazaya karıştı. Kaza sonrası anlaşamayan taraflar, tartışıp bölgeden ayrıldı. C.G. ve O.Ç., 4 Temmuz günü buluşmak üzere sözleşti.

İkili arasında yine tartışma çıkarken, O.Ç. ve beraberindeki O.Ö. (29) ve B.T. (23), C.G.'nin iş yerinin önüne araçla gelerek pompalı tüfek ile ateş açtı.