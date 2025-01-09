Trafik kazasında hayatını kaybetti: 16 yaşındaki gencin hikayesi yürek yaktı

ÖLEN AĞABEYİNİN İSMİNİ ALMIŞ

Genç yaşta oğlunu kaybeden baba Ramazan Miş, oğluna 2007 yılında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden ağabeyinin ismini verdikleri belirterek, “Motosiklet tehlikeli, gençlere tavsiyem biz yandık, başkası da yanmasın. Arkadaşıyla birlikte kaza yapmış, okuldan gelmişti, motoru bizden habersiz alıp gitmiş. Bir saat sonra da kaza olmuş. Motosikleti tavsiye etmem kimseye, ben yandım, başkaları da yanmasın. 2007 yılında Onun ismi de Mesut'tu, onu da elektrik çarptı. Doğunca ağabeyinin ismini koyduk. Daha sonra annesi 2013 yılında 5 yaşındayken annesi vefat etti. Hem annesi hem babası oldum. Üzüntümüz büyük, tarifi yok. Allah kimseye evlat acısı vermesin” dedi.