Trafik kazasında hayatını kaybetti: 16 yaşındaki gencin hikayesi yürek yaktı
Antalya'nın Serik ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpıştığı kazada motosikletteki 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Gencin ismini henüz dünyaya gelmeden hemen önce elektrik çarpması sonucu hayatına kaybeden ağabeyinden aldığı ve 5 yaşındayken de annesini hastalık nedeniyle kaybettiği ortaya çıktı.
Dün akşam saatlerinde Antalya'nın Serik ilçesi Belek-Kadriye turizm yolunda meydana gelen trafik kazasında 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, arkadaşı ile birlikte okuldan çıkan ve eve gitmekte olan Mesut Umut Miş'in (16) kullandığı 07 BTA 035 plakalı motosiklet, sürücüsü öğrenilemeyen 07 AAL 110 plakalı kamyonet ile çarpıştı.