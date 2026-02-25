Trafik kazasında LPG tankı paniği
25.02.2026 08:23
İHA
Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında otomobilin LPG tankı, bulunduğu yerden koptu. Olay kısa süreli paniğe neden olurken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Edinilen bilgilere göre, kaza Çat Yolu'nda meydana geldi. Atlama Kuleleri önünde ticari araç ile otomobil kaza yaptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil kontrolden çıkarak orta refüje savruldu ve aydınlatma direğini devirdi.
Refüje çıkan araç, kullanılamaz hale geldi. Kaza sonucu otomobilin LPG tankı yerinden koparak araç dışına fırladı.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, muhtemel bir patlama ve yangın riskine karşı güvenlik önlemleri aldı.
Otomobilden dumanlar yükselmesi kısa süreli paniğe neden olurken, herhangi bir yangın çıkmadı.