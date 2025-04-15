Trafik kazasında ölen Ranger taraftarının yeni görüntüleri çıktı: Kırmızı ışıkta geçmiş

Fenerbahçe-Glasgow Rangers maçı için Türkiye’ye gelen İskoç taraftar Christopher Potter, Beşiktaş'ta karşıdan karşıya geçerken arabanın çarpıp ezmesi sonucu ölmüştü. Kazaya ilişkin yeni görüntüler çıktı. Potter’ın otele dönerken ATM’den para çektiği ve kırmızı ışıkta karşıya geçmeye çalıştığı öğrenildi.

Trafik kazasında ölen Ranger taraftarının yeni görüntüleri çıktı: Kırmızı ışıkta geçmiş - 1

6 Mart Perşembe günü saat 04.30 sıralarında Beşiktaş Caddesi’nde Fenerbahçe-Glasgow Rangers maçı için Türkiye'ye gelen Christopher Potter'a araba çarptı.

Fenerbahçe-Rangers maçı öncesi bir İskoç taraftarı hayatını kaybetti

TÜRKİYE HABERLERİ

Trafik kazasında ölen Ranger taraftarının yeni görüntüleri çıktı: Kırmızı ışıkta geçmiş - 2

YENİ GÖRÜNTÜLER

Potter'ın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Trafik kazasında ölen Ranger taraftarının yeni görüntüleri çıktı: Kırmızı ışıkta geçmiş - 3

Görüntülerde, Potter’in taksiden indikten sonra yolu karşısına geçtiği ve ATM’den para çektiği görülüyor.

Trafik kazasında ölen Ranger taraftarının yeni görüntüleri çıktı: Kırmızı ışıkta geçmiş - 4

Ardından taksiye doğru koştuğu sırada otomobil Potter’e çarpıyor.

Trafik kazasında ölen Ranger taraftarının yeni görüntüleri çıktı: Kırmızı ışıkta geçmiş - 5

YAKLAŞIK 35 METRE SÜRÜKLENMİŞ

Diğer yandan Potter ile birlikte olan Kirsty Mckay'in poliste ifadesi alındı.

İfadesinde Potter ile eğlence mekanında tanıştığını ve kendisini otele bırakmak için bir arada olduğunu söylediği öğrenildi.

Trafik kazasında ölen Ranger taraftarının yeni görüntüleri çıktı: Kırmızı ışıkta geçmiş - 6

ÇARPAN SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Kaza sonrasında trafik polisleri tarafından hazırlanan kaza raporunda, hayatını kaybeden Potter'ın asli kusurlu olduğu, Potter karşıdan karşıya geçtiği sırada aracıyla çarpan Uğur Ç.'nin tali kusurlu olduğu, yerdeki yayayı fark etmeyerek ezen Hayati G.'nin ise kusurunun olmadığı belirtildi.

Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Uğur Ç. tutuklanırken Hayati G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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