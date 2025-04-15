Trafik kazasında ölen Rangers taraftarının yeni görüntüleri çıktı: Kırmızı ışıkta geçmiş
Fenerbahçe-Glasgow Rangers maçı için Türkiye’ye gelen İskoç taraftar Christopher Potter, Beşiktaş'ta karşıdan karşıya geçerken arabanın çarpıp ezmesi sonucu ölmüştü. Kazaya ilişkin yeni görüntüler çıktı. Potter’ın otele dönerken ATM’den para çektiği ve kırmızı ışıkta karşıya geçmeye çalıştığı öğrenildi.
6 Mart Perşembe günü saat 04.30 sıralarında Beşiktaş Caddesi’nde Fenerbahçe-Glasgow Rangers maçı için Türkiye'ye gelen Christopher Potter'a araba çarptı.
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