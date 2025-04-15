Trafik kazasında ölen Rangers taraftarının yeni görüntüleri çıktı: Kırmızı ışıkta geçmiş

YAKLAŞIK 35 METRE SÜRÜKLENMİŞ

Diğer yandan Potter ile birlikte olan Kirsty Mckay'in poliste ifadesi alındı.

İfadesinde Potter ile eğlence mekanında tanıştığını ve kendisini otele bırakmak için bir arada olduğunu söylediği öğrenildi.