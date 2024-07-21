Trafik magandaları yine sahnede: Kucağındaki bebeğe aldırış etmeden kaza yaptıkları aracın camını yumrukladı

İstanbul Küçükçekmece'de kaza yapan 2 araçta bulunanlar arasında kavga çıktı. Öndeki araçtan inen biri kadın 2 kişi, kadın sürücüye bağırdı. Kucağındaki bebeğe aldırış etmeden tehditler yağdıran kadın, kadın sürücünün kulladığı aracın camını yumrukladı. Bu sırada araçta bulunan 4 yaşındaki kız çocuğunun "Korkuyorum" dediği kaydedildi.

Trafik magandaları yine sahnede: Kucağındaki bebeğe aldırış etmeden kaza yaptıkları aracın camını yumrukladı - 1

Küçükçekmece’de seyir halinde olan iki araç Sefaköy-Avcılar ayrımında kaza yaptı.

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Trafik magandaları yine sahnede: Kucağındaki bebeğe aldırış etmeden kaza yaptıkları aracın camını yumrukladı - 2

Kazaya neden olan öndeki araçtan bir erkek ve kucağında bebeğiyle bir kadın indi.

Trafik magandaları yine sahnede: Kucağındaki bebeğe aldırış etmeden kaza yaptıkları aracın camını yumrukladı - 3

Sürücüler arasında tartışma çıktı. Bu sırada aracın sürücüsüyle, yanında bulunan ve kucağında bebeği olan kadın, diğer sürücüye tehditler yağdırmaya başladı.

Trafik magandaları yine sahnede: Kucağındaki bebeğe aldırış etmeden kaza yaptıkları aracın camını yumrukladı - 4

Hızını alamayan kadın kucağındaki bebeğe aldırış etmeden aracın camını yumrukladı. Bu sırada camı yumruklanan aracın kadın sürücüsü polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Trafik magandaları yine sahnede: Kucağındaki bebeğe aldırış etmeden kaza yaptıkları aracın camını yumrukladı - 5

Araçtaki 4 yaşındaki kızıyla polis ekiplerini beklemeye başlayan sürücü, aracın kapılarını da kilitledi.

Trafik magandaları yine sahnede: Kucağındaki bebeğe aldırış etmeden kaza yaptıkları aracın camını yumrukladı - 6

Bir yandan da çekim yapan kadın yaşananları cep telefonuyla görüntüledi. Görüntülerde bebekli kadının aracın camını yumrukladığı ve yanındaki erkekle kadın sürücüye tehditler yağdırdığı anlar yer alıyor.

Camı yumruklanan araçtaki 4 yaşındaki kız çocuğunun "Korkuyorum" sözleri de görüntülere yansıyor.

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