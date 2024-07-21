Trafik magandaları yine sahnede: Kucağındaki bebeğe aldırış etmeden kaza yaptıkları aracın camını yumrukladı
İstanbul Küçükçekmece'de kaza yapan 2 araçta bulunanlar arasında kavga çıktı. Öndeki araçtan inen biri kadın 2 kişi, kadın sürücüye bağırdı. Kucağındaki bebeğe aldırış etmeden tehditler yağdıran kadın, kadın sürücünün kulladığı aracın camını yumrukladı. Bu sırada araçta bulunan 4 yaşındaki kız çocuğunun "Korkuyorum" dediği kaydedildi.
Küçükçekmece’de seyir halinde olan iki araç Sefaköy-Avcılar ayrımında kaza yaptı.