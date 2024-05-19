Trafik magandası dehşeti: Kornayla uyaran sürücünün aracının camlarını kırdılar

Ankara'da bir otomobil sürücüsü, trafikte korna çalarak uyarıda bulunduğu iki kişinin saldırısına uğradı. "Boynumda ve kolumda ciddi cam kesikleri oluştu." diyen sürücü, yumruk atarak aracının camlarını kıran saldırganlardan şikayetçi oldu.

Trafik magandası dehşeti: Kornayla uyaran sürücünün aracının camlarını kırdılar - 1

OSTİM Teknik Üniversitesi'nde Bilgisayar Mühendisliği bölümünde okuyan Yusuf Alperen Yenice (21) otomobiliyle seyir halindeyken önünde şerit değiştiren Halit İ. kontrolündeki otomobile korna çaldı. Ardından otomobil sürücüsü Halil İ. ve kimliği tespit edilemeyen arkadaşı, Çankaya ilçesine bağlı Öncebeci Mahallesi'ndeki İncesu Caddesi'nde Yenice'nin kullandığı aracın önünü kesti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Trafik magandası dehşeti: Kornayla uyaran sürücünün aracının camlarını kırdılar - 2

Yenice, yanına gelen 2 kişiyi görünce otomobilinin kapılarını kilitledi. Bu sırada Halil İ. ve arkadaşı, Yenice'nin otomobilinin camlarına vurmaya başladı.

Trafik magandası dehşeti: Kornayla uyaran sürücünün aracının camlarını kırdılar - 3

Daha sonra Halil İ.'nin arkadaşı, sürücü tarafındaki cama yumruk atarak kırdı. Şüpheliler olayın ardından bölgeden uzaklaştı.

Trafik magandası dehşeti: Kornayla uyaran sürücünün aracının camlarını kırdılar - 4

Cam parçalarının koluna ve boynuna sıçraması nedeniyle hafif şekilde yaralanan Yenice, olay sonrası darp raporu alarak, şüpheliler hakkında polise şikayette bulundu.

Trafik magandası dehşeti: Kornayla uyaran sürücünün aracının camlarını kırdılar - 5

Yenice, saldırı anını cep telefonunun kamerasıyla görüntüledi.

Trafik magandası dehşeti: Kornayla uyaran sürücünün aracının camlarını kırdılar - 6

"TELEFONUMU ALMAYA ÇALIŞTILAR"

Yaşadıklarını anlatan Yenice şöyle konuştu:

"Kütüphaneden evime gelirken İncesu Kavşağı'nda araç genişten alarak birden önüme geçmeye çalıştı. Ben de sürücüyü uyarmak için kornaya bastım. İleride birden önümü kesip, durdurdular. Araçtan 2 şahıs indi. İkisi de camı yumrukladı ama biri camı yumrukla kırdı. Kapıyı zorla açmaya çalıştılar sonra kayda aldığımı görünce telefonumu almaya çalıştılar muhtemelen kaydı silmek istiyorlardı.

Trafik magandası dehşeti: Kornayla uyaran sürücünün aracının camlarını kırdılar - 7

Boynumda ve kolumda ciddi cam kesikleri oluştu. Darp raporu alıp şikayetçi oldum. Camı kırdıktan sonra çevredeki halk geldi ve araçlarına binip kaçtılar. Trafikte biraz dikkatli ve soğukkanlı olalım. Hemen sinirlenmeyelim, gördüğünüz gibi kötü sonuçlar doğabiliyor. Haklı olsanız dahi bazı magandalar gelip sizi darbedebiliyor."

Trafik magandası dehşeti: Kornayla uyaran sürücünün aracının camlarını kırdılar - 8
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