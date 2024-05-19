Trafik magandası dehşeti: Kornayla uyaran sürücünün aracının camlarını kırdılar
Ankara'da bir otomobil sürücüsü, trafikte korna çalarak uyarıda bulunduğu iki kişinin saldırısına uğradı. "Boynumda ve kolumda ciddi cam kesikleri oluştu." diyen sürücü, yumruk atarak aracının camlarını kıran saldırganlardan şikayetçi oldu.
OSTİM Teknik Üniversitesi'nde Bilgisayar Mühendisliği bölümünde okuyan Yusuf Alperen Yenice (21) otomobiliyle seyir halindeyken önünde şerit değiştiren Halit İ. kontrolündeki otomobile korna çaldı. Ardından otomobil sürücüsü Halil İ. ve kimliği tespit edilemeyen arkadaşı, Çankaya ilçesine bağlı Öncebeci Mahallesi'ndeki İncesu Caddesi'nde Yenice'nin kullandığı aracın önünü kesti.