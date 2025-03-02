Trafik suçlarına hapis cezası geliyor! Yol kesen, drift atan, alkollü araç kullanana ağır cezalar...
Önümüzdeki günlerde Meclis'e gelecek yeni yargı paketinde trafik suçlarının cezaları da düzenlenecek. Alkollü araç kullanma ve yol kesmeye hapis cezası gelirken drift, makas atma ve ambulansa yol vermemeye uygulanacak para cezaları artırılacak.
Adalet Bakanlığı'nın yeni yargı paketi çalışmaları sürüyor. Pakette, ceza infaz sisteminde yapılacak değişikliklerin yanı sıra trafikte insanların can ve mal güvenliğine kastedenlere yönelik düzenlemeler de yer alacak. Drift atanlar, ehliyetsiz araç kullananlar ve alkollü araç kullananlara uygulanan cezalar artırılacak.