Trafikte bayram tatili yoğunluğu
Anadolu Ajansı, DHA
Ramazan Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirmek amacıyla araçlarıyla yola çıkanlar, Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli bölümünde yoğunluk oluşturdu. İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) Yenikapı'da bulunan iskelesinde de yoğunluk yaşandı.
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1Bayram tatilinin başlamasıyla yola çıkan vatandaşlar, Anadolu Otoyolu ve D-100 karayolunun Ankara istikametindeki bazı mevkilerde araç kuyrukları oluşturdu.
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2Otoyolun Kandıra gişeleri, Bekirdere ve Gültepe rampası mevkisinde yaşanan yoğunluk nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
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4Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri de otoyolun değişik noktalarında görev yaparak denetimlerde bulunuyor.
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5Yetkililer, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.
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6Otoyolun İstanbul yönünde ise trafik akışı normal seyrediyor.
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7Otoyolda yoğunluğun gece saatlerinde artması bekleniyor.
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8Ramazan Bayramı tatili öncesi İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) Yenikapı'da bulunan iskelesinde de yoğunluk yaşandı. Bavulları ile iskeleye gelenler, Yenikapı ve çevresinde zaman zaman yoğunluk oluşturdu. Yoğunluk nedeniyle İDO'nun İstanbul'dan Bandırma, Yalova ve Bursa'ya bazı ek seferler düzenlediği öğrenildi. Akşam saatlerinde iskelede yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi.