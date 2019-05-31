NTV

Trafikte bayram tatili yoğunluğu

Anadolu Ajansı, DHA

Ramazan Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirmek amacıyla araçlarıyla yola çıkanlar, Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli bölümünde yoğunluk oluşturdu. İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) Yenikapı'da bulunan iskelesinde de yoğunluk yaşandı.

  • 1

    Bayram tatilinin başlamasıyla yola çıkan vatandaşlar, Anadolu Otoyolu ve D-100 karayolunun Ankara istikametindeki bazı mevkilerde araç kuyrukları oluşturdu.
  • 2

    Otoyolun Kandıra gişeleri, Bekirdere ve Gültepe rampası mevkisinde yaşanan yoğunluk nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
  • 3

  • 4

    Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri de otoyolun değişik noktalarında görev yaparak denetimlerde bulunuyor.
  • 5

    Yetkililer, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.
  • 6

    Otoyolun İstanbul yönünde ise trafik akışı normal seyrediyor.
  • 7

    Otoyolda yoğunluğun gece saatlerinde artması bekleniyor.
  • 8

    Ramazan Bayramı tatili öncesi İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) Yenikapı'da bulunan iskelesinde de yoğunluk yaşandı. Bavulları ile iskeleye gelenler, Yenikapı ve çevresinde zaman zaman yoğunluk oluşturdu. Yoğunluk nedeniyle İDO'nun İstanbul'dan Bandırma, Yalova ve Bursa'ya bazı ek seferler düzenlediği öğrenildi. Akşam saatlerinde iskelede yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi.
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin