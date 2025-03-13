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Trafikte beyaz far yasak mı? Xenon far kullanmanın cezası var mı, cezası nedir?

Özellikle son yıllarda beyaz far kullanımının artmasıyla birlikte çok sayıda kaza yaşanmaya başladı. Sürücülerin zor anlar yaşamasına sebep olan xenon beyaz farlarla ilgili sosyal medyada ortaya atılan iddialar gündeme geldi. Trafik polisleri tarafından yapılan denetimlere ve şikayetlere rağmen “LED Xenon” olarak bilinen bu farların kullanımı giderek artıyor. Değiştirilebilir LED lambalar kullananların yol görüşünü artırsa da özellikle karşıdan gelen sürücüler için rahatsızlık veren, kamaşmaya ve görme yeteneğinde azalmaya neden olan bir etkiye sahip. Peki, Xenon far nedir? Led xenon beyaz far yasak mı?

Trafikte beyaz far yasak mı? Xenon far kullanmanın cezası var mı, cezası nedir? - 1

"Xenon far" terimi, genellikle xenon gazı kullanılan araç farlarını tanımlamak için kullanılır. Xenon farlar, daha parlak, daha beyaz bir ışık yayarlar. Xenon farlar, ışıklarının beyaz ve mavimsi tonlarıyla tanınır. Piyasada bulunan ürünler standart lambalara göre elektriksel olarak daha yüksek güç çektikleri ve standart dışı yüksek ışık verdikleri için hem mal hem de can güvenliğini tehlikeye düşürmektedirler.

TÜRKİYE HABERLERİ

Trafikte beyaz far yasak mı? Xenon far kullanmanın cezası var mı, cezası nedir? - 2

BEYAZ FARLAR YASAKLANDI MI?

Sosyal medyada yayılan iddialara göre, yeni düzenlemeyle fabrika çıkışı haricinde takılan beyaz farlar artık yasaklanacak, uymayan sürücülere ise ağır para cezaları uygulanacak.İçişleri Bakanlığı henüz konuya ilişkin yazılı bir açıklamada bulunmadı.

Trafikte beyaz far yasak mı? Xenon far kullanmanın cezası var mı, cezası nedir? - 3

XENON FARLARIN ZARARLARI

Xenon farlar, geleneksel halojen farlardan çok daha parlak ve beyaz ışık yaydıkları için, özellikle karşı yönden gelen araçlar için göz alıcı olabilir. Bu da sürücülerde göz yorgunluğu ve görüş kaybına neden olabilir. Uzun süreli sürüşlerde, gece görüşünü zorlaştırarak gece körlüğüne neden olabilir.

Xenon farların bazı araçlarda uyumsuzluk sorunları yaratabilir. Eğer aracınızda xenon farlar kullanıyorsanız, bazı ülkelerde ve yerel yönetimlerde bu tür farların yasal olup olmadığına dair regülasyonlar olabilir. Ayrıca, yanlış montaj ya da yüksek ayar durumunda, farlar diğer sürücüleri rahatsız edebilir, bu da trafikte kazalara yol açabilir.


Trafikte beyaz far yasak mı? Xenon far kullanmanın cezası var mı, cezası nedir? - 4

Xenon farlar, özellikle doğru ayarlanmadığında, çok güçlü ışıklar yayabilir. Bu, sadece karşı yönden gelen araçları değil, aynı zamanda yayaları ve bisikletlileri de etkileyebilir.

Xenon farlar, parlak ve geniş alanı aydınlatan ışıklar yaydığı için, özellikle şehir bölgelerinde ışık kirliliğine neden olabilir. Bu, gece gökyüzünün doğal görünümünü engelleyebilir ve astronomik gözlemleri zorlaştırabilir.

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