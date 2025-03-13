Trafikte beyaz far yasak mı? Xenon far kullanmanın cezası var mı, cezası nedir?
Özellikle son yıllarda beyaz far kullanımının artmasıyla birlikte çok sayıda kaza yaşanmaya başladı. Sürücülerin zor anlar yaşamasına sebep olan xenon beyaz farlarla ilgili sosyal medyada ortaya atılan iddialar gündeme geldi. Trafik polisleri tarafından yapılan denetimlere ve şikayetlere rağmen “LED Xenon” olarak bilinen bu farların kullanımı giderek artıyor. Değiştirilebilir LED lambalar kullananların yol görüşünü artırsa da özellikle karşıdan gelen sürücüler için rahatsızlık veren, kamaşmaya ve görme yeteneğinde azalmaya neden olan bir etkiye sahip. Peki, Xenon far nedir? Led xenon beyaz far yasak mı?
"Xenon far" terimi, genellikle xenon gazı kullanılan araç farlarını tanımlamak için kullanılır. Xenon farlar, daha parlak, daha beyaz bir ışık yayarlar. Xenon farlar, ışıklarının beyaz ve mavimsi tonlarıyla tanınır. Piyasada bulunan ürünler standart lambalara göre elektriksel olarak daha yüksek güç çektikleri ve standart dışı yüksek ışık verdikleri için hem mal hem de can güvenliğini tehlikeye düşürmektedirler.