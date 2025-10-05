Trafikte cezalar artıyor | Kırmızı ışıktan, hız sınırına; trafikte yol kesmeden, yarış yapmaya... İşte madde madde yeni cezalar
Meclis'te iki önemli teklifin görüşmeleri sürüyor. Trafik cezalarını artıracak kanun teklifi bu hafta Genel Kurul'a gelecek. Yeni teklif kırmızı ışık ihlalinden, hız sınırlarına; yol kesmeden, yarış yapmaya kadar pekçok başlıkta cezaları artırıyor.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılı geçen hafta başladı.
Bu hafta Meclis'i yoğun bir gündem bekliyor.
Meclis'in gündeminde iki önemli kanun teklifi var.
Bunlardan ilki trafik cezalarının artırılmasınsa yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi.
Bir diğeri ise 11. Yargı Paketi içinde yer alan düzenlemeler.