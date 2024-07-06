Trafikte dehşet anları: Yerden aldığı taşla TIR'ın camını kırdı
İstanbul Sancaktepe'de iddiaya göre otomobiliyle TIR'ın kör noktasına giren sürücünün aracında hasar oluştu. Otomobil sürücüsü ile TIR şoförü arasında bu nedenle tartışma çıktı. Yerden aldığı taşla TIR'ın camını kıran sürücüyü, çevredeki vatandaşlar güçlükle sakinleştirdi.
İstanbul'un Sancaktepe ilçesi Yenidoğan Mahallesi Kuzey Marmara bağlantı çıkışında iddiaya göre, seyir halinde olan otomobil, aynı yönde ilerlediği TIR'ın kör noktasına girdi.