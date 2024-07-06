Trafikte dehşet anları: Yerden aldığı taşla TIR'ın camını kırdı

İstanbul Sancaktepe'de iddiaya göre otomobiliyle TIR'ın kör noktasına giren sürücünün aracında hasar oluştu. Otomobil sürücüsü ile TIR şoförü arasında bu nedenle tartışma çıktı. Yerden aldığı taşla TIR'ın camını kıran sürücüyü, çevredeki vatandaşlar güçlükle sakinleştirdi.

Trafikte dehşet anları: Yerden aldığı taşla TIR'ın camını kırdı - 1

İstanbul'un Sancaktepe ilçesi Yenidoğan Mahallesi Kuzey Marmara bağlantı çıkışında iddiaya göre, seyir halinde olan otomobil, aynı yönde ilerlediği TIR'ın kör noktasına girdi.

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Trafikte dehşet anları: Yerden aldığı taşla TIR'ın camını kırdı - 2

TIR'ın kör noktasına gelen otomobile sürtmesi ile iki sürücü arasında tartışma başladı. Otomobilinin sürtünmeden dolayı hasar aldığını gören sürücü, TIR şoförüne saldırmak istedi.

Trafikte dehşet anları: Yerden aldığı taşla TIR'ın camını kırdı - 3

Çevredeki vatandaşlar, otomobil sürücüsünü yatıştırmaya çalıştı. Sürücü yerden aldığı taşla TIR’ın camını kırdı. Bir süre daha devam eden kavga çevredekilerin uzun uğraşları sonucu son buldu.

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