Trafikte eşinin yanında bıçakla saldırıp, otomobilinin camlarını kırdılar
Adana’da motosikletli Murat A. (21) ve İsa Can Ö. (22) yol vermeme tartışmasında A.M.’ye (34) bıçakla saldırdı. Eşi Ö.M.’nin engellemeye çalıştığı şüpheliler, A.M.’nin otomobilinin camlarını ve dikiz aynasını yumruklayarak kırıp, kaçtı. Polis tarafından yakalanan şüpheliler, tutuklandı.
Adana'nın Seyhan ilçesinde A.M., eşi Ö.M. ile birlikte Seyhan Devlet Hastanesi’nde tedavi gören babasını ziyaret etmek için yola çıktı.
Markette alışveriş yapan çift, otomobille caddeye çıkarken seyir halindeki 2 motosikletteki Murat A., İsa Can Ö. ve Kudret E. (21), A.M.’ye “Yola böyle mi çıkılır?” diyerek tepki gösterdi.