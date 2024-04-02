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Trafikte eşinin yanında bıçakla saldırıp, otomobilinin camlarını kırdılar

Adana’da motosikletli Murat A. (21) ve İsa Can Ö. (22) yol vermeme tartışmasında A.M.’ye (34) bıçakla saldırdı. Eşi Ö.M.’nin engellemeye çalıştığı şüpheliler, A.M.’nin otomobilinin camlarını ve dikiz aynasını yumruklayarak kırıp, kaçtı. Polis tarafından yakalanan şüpheliler, tutuklandı.

Trafikte eşinin yanında bıçakla saldırıp, otomobilinin camlarını kırdılar - 1

Adana'nın Seyhan ilçesinde A.M., eşi Ö.M. ile birlikte Seyhan Devlet Hastanesi’nde tedavi gören babasını ziyaret etmek için yola çıktı.

Markette alışveriş yapan çift, otomobille caddeye çıkarken seyir halindeki 2 motosikletteki Murat A., İsa Can Ö. ve Kudret E. (21), A.M.’ye “Yola böyle mi çıkılır?” diyerek tepki gösterdi.

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Trafikte eşinin yanında bıçakla saldırıp, otomobilinin camlarını kırdılar - 2

A.M., çıkışının normal olduğunu söyleyince taraflar arasında gerginlik yaşandı. Çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavgada Murat A., A.M.’ye saldırıp, cebinden çıkardığı bıçağı rastgele savurdu. A.M., koşarak kaçmaya çalışırken, eşi Ö.M. ise şüphelileri engellemeye çalıştı. 

Trafikte eşinin yanında bıçakla saldırıp, otomobilinin camlarını kırdılar - 3

Şüpheliler, otomobilin camlarını ve dikiz aynasını yumruklayarak kırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Trafikte eşinin yanında bıçakla saldırıp, otomobilinin camlarını kırdılar - 4

"ÜZERİMİZE YÜRÜDÜ"

Şüpheliler saldırının ardından kaçtı, A.M. ise polise ihbarda bulundu. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı devriye ekipleri, şüphelileri olay yerine yakın bir bölgede motosikletle seyir halindeyken yakaladı.

Gözaltına alınıp, polis merkezine götürülen şüpheliler, A.M.’nin yol verme tartışmasında kendilerine küfrettiğini öne sürerek, “Eşinin yanında tartışmak istemediğimizi söyledik. Aracından inip üzerimize yürüdü” dedi.

Trafikte eşinin yanında bıçakla saldırıp, otomobilinin camlarını kırdılar - 5

İKİ TUTUKLAMA

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Murat A. ile İsa Can Ö. tutuklandı, Kudret E. adli kontrolle serbest kaldı.

Trafikte eşinin yanında bıçakla saldırıp, otomobilinin camlarını kırdılar - 6
Trafikte eşinin yanında bıçakla saldırıp, otomobilinin camlarını kırdılar - 7
Trafikte eşinin yanında bıçakla saldırıp, otomobilinin camlarını kırdılar - 8
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