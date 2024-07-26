Trafikte futbolcuya saldırı davası: Davanın sanığından “sakatlık” iddiası
İstanbul Bakırköy’de yaşadığı trafik kazasının ardından saldırıya uğrayan futbolcu Emre Uzunhan’ın davası görülmeye başlandı. Duruşmada Uzunhan’a saldırdığı gerekçesiyle yargılanan sanık, “İlk yumruğu o bana doğru attı ama bana değmedi. Ben yerdeyken müşteki bana halen vurmaya devam etmiştir. Ben de olay nedeniyle yaralandım. Müştekinin bacağındaki yaralanma bu olay nedeniyle meydana gelmemiştir. Muhtemelen kazada ayağı yaralanmıştır ya da kendisi futbolcu olması sebebiyle daha evvel sakatlığı vardır. Benim üzerime yıkmaya çalışmaktadır” dedi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, olaya ilişkin görüntülerin bilirkişi tarafından incelenmesine karar verdi.
Futbolcu Emre Uzunhan’ın Bakırköy’de trafikte saldırıya uğramasına ilişkin dava başladı.
İstanbul Bakırköy’de 22 Temmuz 2023’te yaşanan olayda futbolcu Emrecan Uzunhan geçirdiği bir trafik kazasının ardından saldırıya uğramıştı. Uzunhan’a saldırdığı iddiasıyla hakkında 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep edilen Yavuz Dağ hakim karşısına çıktı.
Bakırköy 50. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanık Yavuz Dağ ile müşteki futbolcu Emrecan Uzunhan’ın avukatı hazır bulundu.