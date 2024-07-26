Trafikte futbolcuya saldırı davası: Davanın sanığından “sakatlık” iddiası

İstanbul Bakırköy’de yaşadığı trafik kazasının ardından saldırıya uğrayan futbolcu Emre Uzunhan’ın davası görülmeye başlandı. Duruşmada Uzunhan’a saldırdığı gerekçesiyle yargılanan sanık, “İlk yumruğu o bana doğru attı ama bana değmedi. Ben yerdeyken müşteki bana halen vurmaya devam etmiştir. Ben de olay nedeniyle yaralandım. Müştekinin bacağındaki yaralanma bu olay nedeniyle meydana gelmemiştir. Muhtemelen kazada ayağı yaralanmıştır ya da kendisi futbolcu olması sebebiyle daha evvel sakatlığı vardır. Benim üzerime yıkmaya çalışmaktadır” dedi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, olaya ilişkin görüntülerin bilirkişi tarafından incelenmesine karar verdi.

Trafikte futbolcuya saldırı davası: Davanın sanığından “sakatlık” iddiası - 1

Futbolcu Emre Uzunhan’ın Bakırköy’de trafikte saldırıya uğramasına ilişkin dava başladı.

İstanbul Bakırköy’de 22 Temmuz 2023’te yaşanan olayda futbolcu Emrecan Uzunhan geçirdiği bir trafik kazasının ardından saldırıya uğramıştı. Uzunhan’a saldırdığı iddiasıyla hakkında 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep edilen Yavuz Dağ hakim karşısına çıktı.

Bakırköy 50. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanık Yavuz Dağ ile müşteki futbolcu Emrecan Uzunhan’ın avukatı hazır bulundu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Trafikte futbolcuya saldırı davası: Davanın sanığından “sakatlık” iddiası - 2

Duruşmada savunma yapan sanık Yavuz Dağ, “Trafikte kaza nedeniyle müşteki ile tartıştık ancak kazaya kendisi sebebiyet verdi. Kabul etmediği için tartıştık. Sigorta şirketi kazada beni haklı bulmuştur. Tartışma esnasında karşılıklı itiş kakış sırasında birbirimize yumruk atmaya çalıştık. Hatta ilk yumruğu o bana doğru attı ama bana değmedi. Ben de savunma amacıyla sadece yumruk atmak istedim ama ona da değmedi. O esnada sarılıp birlikte yere düştük.” dedi.

Trafikte futbolcuya saldırı davası: Davanın sanığından “sakatlık” iddiası - 3

“SAKATLIĞINI BENİM ÜZERİNE YIKMAYA ÇALIŞTI”

Çevredekilerin araya girmesiyle kavganın ayrıldığını söyleyen Dağ, “Ben yerdeyken müşteki bana halen vurmaya devam etmiştir. Ben de olay nedeniyle yaralandım. Müştekinin bacağındaki yaralanma bu olay nedeniyle meydana gelmemiştir. Kazadan sonra sürekli olarak kamera görüntülerinden de görüleceği üzere ayağını tutuyordu. Muhtemelen kazada ayağı yaralanmıştır ya da kendisi futbolcu olması sebebiyle daha evvel sakatlığı vardır. Benim üzerime yıkmaya çalışmaktadır. Benim bacağına yönelik bir eylemim yoktur. Bu olaylar esnasında müşteki bana hakarette bulunmuştur. Bana ‘ezik, cahil’ demiştir. Beraatimi istiyorum” şeklinde konuştu.

Tanık Ferdi Baştan ise, “Olay günü sanığın kullandığı araç benim aracıma arkadan çarpmıştı. O sırada aracı ile sanığın arkasında bulunan müşteki Emrecan ‘ben çarpmadım’ diyerek olay yerinden ayrılmak istedi. Ben onun aracının sanığa çarpıp çarpmadığını bilmiyorum.” dedi.

Sanığın aracında hasar olduğunu, olay yerinden ayrılmaması gerektiğini ve tutanak tutulacağını söylediğini aktaran Baştan, “Araç çalışmadığı için trafik polislerini aradı. Sonrasında polis memurları geldi. Sadece kaza yerini tutanağa geçerek yolun işgal edilmemesi için benzinliğe geçilmesini söyledi. Sanığın aracı yürümediği için benim aracımla benzinliğe geldi. Sanık müştekiye ‘Sen benim aracıma vurunca ben öyle kaza yaptım’ diye sözlü tartışma yaşandı. Birbirlerine orada vurma teşebbüsleri olmadı. Ben evrak fotokopisi almak için yönetim tarafına geçmiştim. O esnada kavga olayı olmuş ben olaya bizzat şahit olmadım.” ifadelerini kullandı.

Trafikte futbolcuya saldırı davası: Davanın sanığından “sakatlık” iddiası - 4

KAVGA GÖRÜNTÜSÜNÜ BİLİRKİŞİ İNCELEYECEK

Ara kararını açıklayan mahkeme, olaya ilişkin görüntülerin incelenmesi için bilirkişiye gönderilmesine karar verdi. Hakim, Emrecan Uzunhan ve dinlenilmeyen tanıkların bir sonraki celse beyanının alınmasına hükmederek duruşmayı erteledi.

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