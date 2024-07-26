Trafikte futbolcuya saldırı davası: Davanın sanığından “sakatlık” iddiası

“SAKATLIĞINI BENİM ÜZERİNE YIKMAYA ÇALIŞTI”

Çevredekilerin araya girmesiyle kavganın ayrıldığını söyleyen Dağ, “Ben yerdeyken müşteki bana halen vurmaya devam etmiştir. Ben de olay nedeniyle yaralandım. Müştekinin bacağındaki yaralanma bu olay nedeniyle meydana gelmemiştir. Kazadan sonra sürekli olarak kamera görüntülerinden de görüleceği üzere ayağını tutuyordu. Muhtemelen kazada ayağı yaralanmıştır ya da kendisi futbolcu olması sebebiyle daha evvel sakatlığı vardır. Benim üzerime yıkmaya çalışmaktadır. Benim bacağına yönelik bir eylemim yoktur. Bu olaylar esnasında müşteki bana hakarette bulunmuştur. Bana ‘ezik, cahil’ demiştir. Beraatimi istiyorum” şeklinde konuştu.

Tanık Ferdi Baştan ise, “Olay günü sanığın kullandığı araç benim aracıma arkadan çarpmıştı. O sırada aracı ile sanığın arkasında bulunan müşteki Emrecan ‘ben çarpmadım’ diyerek olay yerinden ayrılmak istedi. Ben onun aracının sanığa çarpıp çarpmadığını bilmiyorum.” dedi.

Sanığın aracında hasar olduğunu, olay yerinden ayrılmaması gerektiğini ve tutanak tutulacağını söylediğini aktaran Baştan, “Araç çalışmadığı için trafik polislerini aradı. Sonrasında polis memurları geldi. Sadece kaza yerini tutanağa geçerek yolun işgal edilmemesi için benzinliğe geçilmesini söyledi. Sanığın aracı yürümediği için benim aracımla benzinliğe geldi. Sanık müştekiye ‘Sen benim aracıma vurunca ben öyle kaza yaptım’ diye sözlü tartışma yaşandı. Birbirlerine orada vurma teşebbüsleri olmadı. Ben evrak fotokopisi almak için yönetim tarafına geçmiştim. O esnada kavga olayı olmuş ben olaya bizzat şahit olmadım.” ifadelerini kullandı.