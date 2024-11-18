Trafikte ilginç dakikalar: Scooter üzerine koltuk monte etmiş

Bir süre sonra ayakta yolculuk yapmaktan yorulan Bostan, scooter üzerine bir ev koltuğu monte etti.

Bostan, ev koltuklu scooter yolculuğunu esprili bir yaklaşımla çektiği videoyu "Ehliyeti kaptırınca ben" ifadesiyle sosyal medya hesabından paylaştı.