Trafikte ilginç dakikalar: Scooter üzerine koltuk monte etmiş
Muğla'da bir kişi, elektrikli scooterın üzerine koltuk monte etti. Trafikte görenlerin şaşkınlıklarını gizleyemediği olayda sürücünün daha önce alkollü araç kullanmaktan 2 yıl süreyle sürücü belgesine el konulduğu öğrenildi. Elektrikli scooter üzerine monte ettiği koltukta yolculuk, yük taşımak ve hız limitini aşmaktan 3 bin 12 lira para cezası kesildi.
Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'nde yaşayan Oğuzhan Bostan'ın, 5 Mart'ta girdiği trafik denetiminde alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konuldu.
Alternatif bir ulaşım aracı arayan Bostan, ehliyet gerektirmeyen elektrikli bir scooter satın aldı.