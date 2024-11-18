Trafikte ilginç dakikalar: Scooter üzerine koltuk monte etmiş

Muğla'da bir kişi, elektrikli scooterın üzerine koltuk monte etti. Trafikte görenlerin şaşkınlıklarını gizleyemediği olayda sürücünün daha önce alkollü araç kullanmaktan 2 yıl süreyle sürücü belgesine el konulduğu öğrenildi. Elektrikli scooter üzerine monte ettiği koltukta yolculuk, yük taşımak ve hız limitini aşmaktan 3 bin 12 lira para cezası kesildi.

Trafikte ilginç dakikalar: Scooter üzerine koltuk monte etmiş - 1

Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'nde yaşayan Oğuzhan Bostan'ın, 5 Mart'ta girdiği trafik denetiminde alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konuldu.

Alternatif bir ulaşım aracı arayan Bostan, ehliyet gerektirmeyen elektrikli bir scooter satın aldı.

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Trafikte ilginç dakikalar: Scooter üzerine koltuk monte etmiş - 2

Bir süre sonra ayakta yolculuk yapmaktan yorulan Bostan, scooter üzerine bir ev koltuğu monte etti.

Bostan, ev koltuklu scooter yolculuğunu esprili bir yaklaşımla çektiği videoyu "Ehliyeti kaptırınca ben" ifadesiyle sosyal medya hesabından paylaştı.

Trafikte ilginç dakikalar: Scooter üzerine koltuk monte etmiş - 3

PARA CEZASI KESİLDİ

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Tescil Denetleme Şubesi ekipleri, sosyal medyadaki görüntülerin ardından Oğuzhan Bostan'a yük taşımaktan ve hız limitini aşmaktan 3 bin 12 lira para cezası kesti.

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