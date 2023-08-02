Trafikte maganda saldırısı (Motosikletin ön tarafını sopayla parçaladı)
İstanbul’un Güngören ilçesinde TIR şoförü ile motosiklet sürücüsü arasında kavga çıktı. Kavga sırasında aracından elinde sopayla inen TIR şoförü, motosikletliye saldırdı. Motosikletin ön tarafını parçalayan TIR şoförü, hiçbir şey olmamış gibi aracına binerek yoluna devam etti.
Güngören’de motosiklet sürücüsüyle tartışan TIR şoförü, motosiklete sopayla saldırdı.
Olay, Güngören’de bulunan Davutpaşa metro istasyonu mevkisinde dün saat 14.00 sıralarında meydana geldi.