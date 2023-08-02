Trafikte maganda saldırısı (Motosikletin ön tarafını sopayla parçaladı)

İstanbul’un Güngören ilçesinde TIR şoförü ile motosiklet sürücüsü arasında kavga çıktı. Kavga sırasında aracından elinde sopayla inen TIR şoförü, motosikletliye saldırdı. Motosikletin ön tarafını parçalayan TIR şoförü, hiçbir şey olmamış gibi aracına binerek yoluna devam etti.

Trafikte maganda saldırısı (Motosikletin ön tarafını sopayla parçaladı) - 1

Güngören’de motosiklet sürücüsüyle tartışan TIR şoförü, motosiklete sopayla saldırdı.

Olay, Güngören’de bulunan Davutpaşa metro istasyonu mevkisinde dün saat 14.00 sıralarında meydana geldi.

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Trafikte maganda saldırısı (Motosikletin ön tarafını sopayla parçaladı) - 2

Edinilen bilgiye göre, TIR sürücüsü seyir halinde ilerleyen motosikletliyi yolda sıkıştırarak zor durumda bıraktı. Ardından ikilinin tartışmasının büyümesiyle TIR sürücüsü büyük bir sopayla aracından inerek motosikletlinin yanına geldi.

Trafikte maganda saldırısı (Motosikletin ön tarafını sopayla parçaladı) - 3

MOTOSİKLETİN ÖN TARAFINI PARÇALADI

İki sürücünün kısa süreli tartışmasının ardından yaşanan itişmede TIR sürücüsünün gözlüğü yere düştü. Aldığı darbeye sinirlenen TIR sürücüsü bir anda sinirlerine hakim olamayarak sopayla motosiklete saldırdı.

Trafikte maganda saldırısı (Motosikletin ön tarafını sopayla parçaladı) - 4

Vurduğu darbeyle motosikletin önünü parçalayan TIR sürücüsü, hiçbir şey olmamış gibi aracına binerek devam etti.

O esnada motosikletli yaşananlara büyük tepki gösterdi.

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