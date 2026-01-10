Trafikte makas faciası. Otomobilin çarptığı motokurye yaşamını yitirdi
10.01.2026 08:58
İHA
İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde, makas atarak hızla ilerlediği iddia edilen bir otomobil sürücüsünün çarptığı motokurye hayatını kaybetti.
İstanbul'un Çekmeköy ilçesi Taşdelen mevkiinde gece saatlerinde mesai bitiminde evine dönmek üzere yola çıkan motokurye H.U.'ya (46), Çekmeköy Taşdelen Alt Geçidi’nde makas atarak ve aşırı süratle ilerlediği iddia edilen otomobil çarptı.
SÜRÜCÜ KAÇTI
Çarpmanın ardından sürücü olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motokuryenin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaçan sürücünün yakalanması için polis ekipleri tarafından geniş çaplı arama çalışması başlatılırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.