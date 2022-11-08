Trafikte sürücü bayıldı, otomobili diğer sürücüler durdurdu

Ankara'da, sürücüsü seyir halindeyken baygınlık geçirince metrelerce sürüklenen otomobil, diğer sürücüler tarafından güçlükle durduruldu. Sürücülerin peşinden koşup, camdan içeri sarkarak aracı durdurma çabası, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Trafikte sürücü bayıldı, otomobili diğer sürücüler durdurdu - 1

Çankaya ilçesi Dumlupınar Bulvarı'nda meydanında ismi öğrenilemeyen kadın, otomobiliyle seyir halindeyken bilinmeyen nedenle baygınlık geçirdi.

Trafikte sürücü bayıldı, otomobili diğer sürücüler durdurdu - 2

Kontrolden çıkan araç, refüje çarpıp, yolda ilerlemeye devam etti. Durumu fark eden diğer sürücüler, araçlarından inerek, fenalaşan sürücünün yardımına koştu ancak otomobilin kapıları kilitli olduğu için zor anlar yaşandı.

Trafikte sürücü bayıldı, otomobili diğer sürücüler durdurdu - 3

Servis şoförü Serkan Kaya, açık camdan içeri sarkıp, el frenine ulaşarak aracı durdurmaya çalıştı ancak başaramadı. Başka sürücü de yolcu kapısından tutarak aracı durdurmaya çalıştı.

Trafikte sürücü bayıldı, otomobili diğer sürücüler durdurdu - 4

Yaklaşık 500 metre sürüklenen otomobil, çevredekiler tarafından kapısı açılarak durduruldu. Baygınlık geçiren kadın ise sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılarak, Gazi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Trafikte sürücü bayıldı, otomobili diğer sürücüler durdurdu - 5
Trafikte sürücü bayıldı, otomobili diğer sürücüler durdurdu - 6

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