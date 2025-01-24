Trafikte yeni cezalar: Ehliyetlerine el konulacak

2025-2029 yıllarını kapsayan 5 amaç, 45 hedef ve 264 faaliyetten oluşan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi yayımlandı.

Belgeye göre, "kurumsal yapının güçlendirilmesi ve süreçlerin yeniden yapılandırılması", "insan kaynakları kapasitesinin güçlendirilmesi", "ceza adaleti sisteminin etkinliğinin artırılması", "hukuk ve idari yargılama süreçlerinin etkinliğinin artırılması" ve "adalete erişimin kolaylaştırılması" amaçlanıyor.

Ceza adaleti sisteminin etkinliğinin artırılması amacı doğrultusunda "suç, yaptırım ve infaz" dengesi, toplumsal ihtiyaçlar çerçevesinde yeniden düzenlenecek.