Trafikte yeni cezalar: Ehliyetlerine el konulacak

4. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında, trafikte işlenen suçlar ile trafik güvenliğini tehlikeye uğratan kabahatlerin yaptırımları yeniden belirlenecek. Trafikte saldırı amacıyla araçtan inen sürücülerin ehliyetleri geri alınacak. Ölümlü veya yaralamalı trafik kazalarında zaruret dışında olay yerinin terk edilmesi ayrı bir suç olarak düzenlenecek.

Trafikte yeni cezalar: Ehliyetlerine el konulacak - 1

2025-2029 yıllarını kapsayan 5 amaç, 45 hedef ve 264 faaliyetten oluşan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi yayımlandı.

Belgeye göre, "kurumsal yapının güçlendirilmesi ve süreçlerin yeniden yapılandırılması", "insan kaynakları kapasitesinin güçlendirilmesi", "ceza adaleti sisteminin etkinliğinin artırılması", "hukuk ve idari yargılama süreçlerinin etkinliğinin artırılması" ve "adalete erişimin kolaylaştırılması" amaçlanıyor.

Ceza adaleti sisteminin etkinliğinin artırılması amacı doğrultusunda "suç, yaptırım ve infaz" dengesi, toplumsal ihtiyaçlar çerçevesinde yeniden düzenlenecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

Trafikte yeni cezalar: Ehliyetlerine el konulacak - 2

ADLİ PARA CEZALARIN ARTIYOR

Kanunlarda yer alan bazı fiillerin suç ve kabahat nitelikleri yeniden belirlenecek.

Trafikte yeni cezalar: Ehliyetlerine el konulacak - 3

Cezaların caydırıcılığını sağlamak için adli para cezalarının miktarları artırılacak.

Trafikte yeni cezalar: Ehliyetlerine el konulacak - 4

TRAFİKTE İŞLENEN SUÇLARIN YAPTIRIMLARI ARTIRILACAK

Trafikte işlenen suçlar ile trafik güvenliğini tehlikeye uğratan kabahatlerin yaptırımları, caydırıcılık göz önünde bulundurularak yeniden belirlenecek.

Trafikte yeni cezalar: Ehliyetlerine el konulacak - 5

Trafikte saldırı amacıyla araçtan inme gibi davranışların, sürücü belgesinin geri alınacak.

Trafikte yeni cezalar: Ehliyetlerine el konulacak - 6

Cezaların müstakil yaptırıma bağlanması sağlanacak.

Trafikte yeni cezalar: Ehliyetlerine el konulacak - 7

Ölümlü veya yaralamalı trafik kazalarında zaruret dışında olay yerinin terk edilmesi ayrı bir suç olarak düzenlenecek.

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