Trafikte yeni dönem: "Gereği yapıldı" mobil uygulaması nedir, nasıl indirilecek?

GEREĞİ YAPILDI UYGULAMASINDA TRAFİK AYRI BÖLÜM OLACAK

Uygulama ile amaçlarının suçun cezasız kalmadığını göstermek olduğunu belirten İçişleri Bakanı, "Burada amaç şu, devlet kolluk ile beraber önlemek, yakalamak ve adalete teslim etmekle ilgili İçişleri Bakanlığı çalışıyor, kolluk görevini yapıyor, milletimiz de bunu bilsin diyoruz. Bunu yapınca, böyle bir hataya daha az rastlanır bir ortam, daha huzurlu bir ortam oluşturmak istiyoruz. Aplikasyonumuz iki bölümde, asayiş ve trafik ile ilgili gördüğünü bize çekecek ve gönderecek." dedi.





