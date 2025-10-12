Trafikte yeni dönem: "Gereği yapıldı" mobil uygulaması nedir, nasıl indirilecek?

İçişleri Bakanlığı, "gereği yapıldı" mobil uygulaması geliştiriyor. Uygulama içinde, asayiş ve trafik için iki ayrı bölüm olacak. Uygulamayla vatandaşlar doğrudan resim ve görüntü ile suç bildiriminde bulunacak.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakanlığın çalışmalarını anlatırken, "Gereği Yapıldı" isimli bir mobil aplikasyon geliştirdikleri söyledi. Vatandaşların tanık oldukları suç veya trafik ihlallerini doğrudan bakanlığa bildirmesini mümkün kılacak bu yeni uygulama, sosyal medyada yapılan paylaşımların resmi bir kanaldan iletilebilmesini sağlayacak. Sistem, bildirim sürecinde hem hız hem de güvenliği artırarak vatandaşların sürece daha etkin katılımını hedefliyor.

GEREĞİ YAPILDI UYGULAMASINDA TRAFİK AYRI BÖLÜM OLACAK

Uygulama ile amaçlarının suçun cezasız kalmadığını göstermek olduğunu belirten İçişleri Bakanı, "Burada amaç şu, devlet kolluk ile beraber önlemek, yakalamak ve adalete teslim etmekle ilgili İçişleri Bakanlığı çalışıyor, kolluk görevini yapıyor, milletimiz de bunu bilsin diyoruz. Bunu yapınca, böyle bir hataya daha az rastlanır bir ortam, daha huzurlu bir ortam oluşturmak istiyoruz. Aplikasyonumuz iki bölümde, asayiş ve trafik ile ilgili gördüğünü bize çekecek ve gönderecek." dedi.


Bakanlığın bu açıklaması, vatandaşların trafik veya çevrelerinde gördüğü suç oluşturan eylemlerin ihbarı için önemli. Bu tür suçları sosyal medyadan paylaşan vatandaşlar şimdiden doğrudan bu uygulama ile İçişleri Bakanlığı’na ulaşacak.

Yakın dönemde, trafikte drift atanlar, tehlikeli şerit ihlale yapanlar, şoför kavgaları, usulsüz çakarlı araç kullanımı gibi ciddi suçlara ilişkin görüntüler sosyal medyadan paylaşılmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı, bu görüntüleri inceleyerek yasal işlem yapıyor ve yine sosyal medyadan "Gereği yapıldı" diye paylaşıyordu.

KİMLİKLERİ GİZLİ TUTULACAK

"Gereği yapıldı" uygulamasının mobil cihazlara indirilmesi yeterli olacak. Bu şekilde gerçek kişiler ihbar da bulunacak ve kimlikleri de gizli tutulacak. Bu durum, yasalara aykırı davrananlar için de caydırıcı olacak. Aynı zamanda gereksiz ihbarın da önüne geçilecek. Çekilen görüntü veya resim bu uygulama ile anında bakanlığa ulaşacak.

GEREĞİ YAPILDI MOBİL UYGULAMASI NASIL İNDİRİLECEK?

Uygulamanın mobil cihazlar üzerinden erişilebilir olması planlanıyor. Vatandaşlar, "Gereği Yapıldı" uygulamasını resmi olarak yayımlandığında Google Play Store ve App Store üzerinden ücretsiz olarak indirebilecek.

