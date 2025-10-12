Trafikte yeni dönem: "Gereği yapıldı" mobil uygulaması nedir, nasıl indirilecek?
İçişleri Bakanlığı, "gereği yapıldı" mobil uygulaması geliştiriyor. Uygulama içinde, asayiş ve trafik için iki ayrı bölüm olacak. Uygulamayla vatandaşlar doğrudan resim ve görüntü ile suç bildiriminde bulunacak.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakanlığın çalışmalarını anlatırken, "Gereği Yapıldı" isimli bir mobil aplikasyon geliştirdikleri söyledi. Vatandaşların tanık oldukları suç veya trafik ihlallerini doğrudan bakanlığa bildirmesini mümkün kılacak bu yeni uygulama, sosyal medyada yapılan paylaşımların resmi bir kanaldan iletilebilmesini sağlayacak. Sistem, bildirim sürecinde hem hız hem de güvenliği artırarak vatandaşların sürece daha etkin katılımını hedefliyor.